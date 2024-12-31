Торік 199 контрактників з Луцької громади отримали по 15 тис. грн

Торік 199 контрактників з Луцької громади отримали по 15 тис. грн
Одноразову матеріальну допомогу з бюджету Луцької громади отримали 199 людей, які підписали перший контракт про військову службу.

Про це misto.media повідомили в департаменті соцполітики у відповіді на інформаційний запит.

Кожен контрактник отримав по 15 тис. грн одноразової допомоги. Серед отримувачів — 28 жінок.

Хто має право отримати:

мешканці Луцької громади, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах України;

вимушені переселенці, які перебувають на обліку в Луцькій міській територіальній громаді й уклали контракт із ЗСУ.

Ця допомога передбачена Комплексною програмою соціальної підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей на 2024—2026 роки.

Торік на ці потреби витратили 2,985 млн грн. Цьогоріч на виконання програми передбачили 1,005 млн грн. І у 2025 році сума допомоги буде 15 тис. грн.

Допомогу призначають згідно з поданням Луцького об'єднаного міського ТЦК та СП та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області.

Станом на 14 січня до департаменту соцполітики надійшли документи на отримання допомоги для 17 осіб.


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Теги: ЗСУ, допомога
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