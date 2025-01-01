Важили менш як 1 кг: з перинатального центру в Луцьку виписали двох малюків-поспішайок

Богдану та Дем'яна, які народилися передчасно.



Дівчинка народилася на 23 тижні з вагою 550 грамів, а хлопчик з'явився на світ на 26 тижні й мав вагу 770 грамів.



У Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства розповіли історію цих пацієнтів, передає



2 жовтня 2024 року народився Дем’ян із вагою 770 грамів і зростом 35 сантиметрів, хоча його появу батьки очікували в січні 2025-го.



Мама Оксана Демидович розповіла, що її малюк перебував у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії більш як місяць. Після цього розпочався наступний етап виходжування впродовж двох місяців у відділенні неонатології. Зараз, зі слів мами, Дем'ян важить 3 кілограми 280 грамів.



Мама новонародженої Богдани Юлія Синюк розповіла: 9 жовтня у неї раптово відійшли навколоплідні води, коли була на роботі, і в той же день у перинатальному центрі шляхом кесаревого розтину з’явилася на світ її дівчинка з вагою 550 грамів і ростом 30 сантиметрів.



Народитися дівчинка мала 30 січня 2025 року, розповіла Юлія Синюк.



Упродовж місяця дитина перебувала у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де за нею спостерігала завідувачка Тетяна Загребельна. Наступний етап виходжування і ранньої реабілітації тривав 2,5 місяці: у відділенні неонатології лікування Богдани продовжила лікарка Олена Мельничук.



Як розповіла завідувачка відділення неонатології Тетяна Кощій, передчасно народжені діти вигодовуються спеціалізованими сумішами, аби отримувати достатню кількість білків, жирів, калорій для повноцінного розвитку.



Зараз Богдана вигодовується і грудним молоком. Зі слів мами дівчинки, дитина вже їсть самостійно, усміхається, намагається піднімати голівку. Вага дитини наразі становить 3 кілограми 60 грамів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Волинського перинатального центру 21 січня виписали додому двох пацієнтів —та, які народилися передчасно.Дівчинка народилася на 23 тижні з вагою 550 грамів, а хлопчик з'явився на світ на 26 тижні й мав вагу 770 грамів.У Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства розповіли історію цих пацієнтів, передає Суспільне 2 жовтня 2024 року народився Дем’ян із вагою 770 грамів і зростом 35 сантиметрів, хоча його появу батьки очікували в січні 2025-го.Мама Оксана Демидович розповіла, що її малюк перебував у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії більш як місяць. Після цього розпочався наступний етап виходжування впродовж двох місяців у відділенні неонатології. Зараз, зі слів мами, Дем'ян важить 3 кілограми 280 грамів.Мама новонародженої Богдани Юлія Синюк розповіла: 9 жовтня у неї раптово відійшли навколоплідні води, коли була на роботі, і в той же день у перинатальному центрі шляхом кесаревого розтину з’явилася на світ її дівчинка з вагою 550 грамів і ростом 30 сантиметрів.Народитися дівчинка мала 30 січня 2025 року, розповіла Юлія Синюк.Упродовж місяця дитина перебувала у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де за нею спостерігала завідувачка. Наступний етап виходжування і ранньої реабілітації тривав 2,5 місяці: у відділенні неонатології лікування Богдани продовжила лікаркаЯк розповіла завідувачка відділення неонатології, передчасно народжені діти вигодовуються спеціалізованими сумішами, аби отримувати достатню кількість білків, жирів, калорій для повноцінного розвитку.Зараз Богдана вигодовується і грудним молоком. Зі слів мами дівчинки, дитина вже їсть самостійно, усміхається, намагається піднімати голівку. Вага дитини наразі становить 3 кілограми 60 грамів.

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