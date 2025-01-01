На фронті загинув Герой з Волині Богдан Абрамович

Богдан Абрамович 1994 року народження.



Про це повідомив селищний голова Любешева Олег Кух.



«20 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Абрамович Богдан Вікторович», – йдеться у дописі.



Про дату прибуття скорботного кортежу та час поховання повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув житель села Люб'язь1994 року народження.Про це повідомив селищний голова Любешева«20 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Абрамович Богдан Вікторович», – йдеться у дописі.Про дату прибуття скорботного кортежу та час поховання повідомлять згодом.

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