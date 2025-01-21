Умєров заявив, що відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА
Сьогодні, 19:16
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у грудні відомство передало 2,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.
Про це передає пресслужба відомства, пише LB.ua.
Міністр каже, що це дало можливість швидко забезпечити потреби бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.
“Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони. Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті”, – заявив міністр.
Він зазначив, що це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України.
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Про це передає пресслужба відомства, пише LB.ua.
Міністр каже, що це дало можливість швидко забезпечити потреби бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.
“Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони. Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті”, – заявив міністр.
Він зазначив, що це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України.
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