Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька

Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
На війні загинули двоє Героїв з Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще дві втрати.

Лучанин Горобець Тарас Юрійович, 14.04.1968 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — начальника групи (оператора) першої групи переносних зенітно-ракетних комплексів 1 зенітно-ракетного відділення прикордонної зенітно-ракетної застави 1 прикордонної комендатури швидкого реагування.

Солдат Горобець Тарас Юрійович загинув 18.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.

Лучанин Турочек Олександр Михайлович, 22.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 відділення 1 взводу 8 роти 3 механізованого батальйону.

Рядовий Турочек Олександр Михайлович загинув 20.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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