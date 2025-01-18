Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька





Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще дві втрати.



Лучанин Горобець Тарас Юрійович, 14.04.1968 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — начальника групи (оператора) першої групи переносних зенітно-ракетних комплексів 1 зенітно-ракетного відділення прикордонної зенітно-ракетної застави 1 прикордонної комендатури швидкого реагування.



Солдат Горобець Тарас Юрійович загинув 18.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.



Лучанин Турочек Олександр Михайлович, 22.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 відділення 1 взводу 8 роти 3 механізованого батальйону.



Рядовий Турочек Олександр Михайлович загинув 20.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинули двоє Героїв з Луцька.Про це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин, 14.04.1968 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — начальника групи (оператора) першої групи переносних зенітно-ракетних комплексів 1 зенітно-ракетного відділення прикордонної зенітно-ракетної застави 1 прикордонної комендатури швидкого реагування.Солдатзагинув 18.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.Лучанин, 22.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 відділення 1 взводу 8 роти 3 механізованого батальйону.Рядовий Турочек Олександр Михайлович загинув 20.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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