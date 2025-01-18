Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 17:44
На війні загинули двоє Героїв з Луцька.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Горобець Тарас Юрійович, 14.04.1968 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — начальника групи (оператора) першої групи переносних зенітно-ракетних комплексів 1 зенітно-ракетного відділення прикордонної зенітно-ракетної застави 1 прикордонної комендатури швидкого реагування.
Солдат Горобець Тарас Юрійович загинув 18.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.
Лучанин Турочек Олександр Михайлович, 22.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 відділення 1 взводу 8 роти 3 механізованого батальйону.
Рядовий Турочек Олександр Михайлович загинув 20.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Горобець Тарас Юрійович, 14.04.1968 року народження, був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — начальника групи (оператора) першої групи переносних зенітно-ракетних комплексів 1 зенітно-ракетного відділення прикордонної зенітно-ракетної застави 1 прикордонної комендатури швидкого реагування.
Солдат Горобець Тарас Юрійович загинув 18.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тополі Харківської області.
Лучанин Турочек Олександр Михайлович, 22.11.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 відділення 1 взводу 8 роти 3 механізованого батальйону.
Рядовий Турочек Олександр Михайлович загинув 20.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Маленькі актори освоюють сцену: рік творчості у дитячій «Театральній студії» Волинського театру
Сьогодні, 17:55
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 17:44
У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика
Сьогодні, 17:37
Як на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин»
Сьогодні, 17:27