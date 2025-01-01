У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика
Сьогодні, 17:37
У Луцьку трапилася ДТП за участю автобуса та легковика.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, 21 січня, близько 10-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Гнідавській.
На місці події патрульні з’ясували, що водій автомобіля марки Mazda не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом "Еталон", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав.
На водія було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, 21 січня, близько 10-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Гнідавській.
На місці події патрульні з’ясували, що водій автомобіля марки Mazda не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом "Еталон", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав.
На водія було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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