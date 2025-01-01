У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика

У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика
У Луцьку трапилася ДТП за участю автобуса та легковика.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні, 21 січня, близько 10-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Гнідавській.

На місці події патрульні з’ясували, що водій автомобіля марки Mazda не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом "Еталон", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав.
У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика

На водія було складено протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленькі актори освоюють сцену: рік творчості у дитячій «Театральній студії» Волинського театру
Сьогодні, 17:55
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 17:44
У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика
Сьогодні, 17:37
Як на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин»
Сьогодні, 17:27
Пожежа на курорті Туреччини: кількість загиблих зросла до 66 людей
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар
Сьогодні, 14:57
Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки
06 січень, 12:08
У Луцьку 18-річний водій в`їхав у дерево: травмувалося троє пасажирів У Луцьку 18-річний водій в`їхав у дерево: травмувалося троє пасажирів
06 січень, 10:00
У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки
06 січень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди поїхати поблизу Луцька взимку: 11 ідей для любителів подорожувати
Сьогодні, 18:00
 0
Маленькі актори освоюють сцену: рік творчості у дитячій «Театральній студії» Волинського театру
Сьогодні, 17:55
 0
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 17:44
 0
У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика
Сьогодні, 17:37
 0
Як на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин»
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8