Маленькі актори освоюють сцену: рік творчості у дитячій «Театральній студії» Волинського театру

20 січня минув рік, як у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відкрилася дитяча «Театральна студія». Її художньою керівницею є заслужена артистка України. Головна мета творчої майстерні, де маленькі актори освоюють сцену та набираються досвіду, – навчити дитину відкрито проявляти свої емоції та концентруватися на важливому.Що відбулось за рік творчості, розповіли у театрі.«Якщо ви шукаєте особливу можливість для розвитку молодого українського покоління в театральному мистецтві, тоді гайда до нас! Цей рік для студійців швидко минув, сповнений навчання, праці та пізнання театру, у маленьких та великих творчих подіях, у прагненні нового та незвіданого. А ще – у особистих перемогах і подоланні сходинок до мрії, участі у благодійних заходах», – кажуть наставники.Тут і справді малечу навчають професіонали, є система занять та визначена програма, дитина може всебічно розвиватися та пізнавати нове. І найважливіше – тут можна отримати реальний сценічний досвід, познайомитися з професійними акторами, відчути атмосферу закулісся та дізнатися, як це – бути справжнім артистом!Під час навчання у студії діти відвідують заняття зі сценічної мови та акторської майстерності, хореографії та пластики, роблять перші кроки на сцені та отримують свої перші ролі. Більше сорока хлопчиків та дівчаток віком від 7 до 15 років отримують ази акторського мистецтва. Студійці беруть участь і у професійних мистецьких проєктах театру.«Вже минув рік від урочистого відкриття першої дитячої «Театральної студії» при нашому театрі, ідейним натхненником і засновником якого є наш керівник. З радістю згадуємо, як завершували перше півріччя. Вручення перших дипломів, світлини на згадку, квіти та вітання – такою студійцям запам'ятається ця святкова подія. Вони зуміли за доволі недовгий час опанувати основи акторського фаху. Вітаємо абсолютно усіх причетних. Бажаємо чудового дозвілля, яскравих пригод, незабутніх моментів та нових відкриттів!», – зазначили у театрі.Дійсно, сьогодні це більше, ніж звичайна творча майстерня. Тут вони вчаться грати, співати, танцювати, виступати, імпровізувати. Приміряють нові образи, пробують себе у різних жанрах, розкривають свої таланти, щоб поділитися ними і передати незвичний емоційний заряд кожному глядачу.«За рік творчості дитяча «Театральна студія» стала місцем, де кожна дитина може розкрити свій талант. Пишаємося нашими вихованцями та дякуємо батькам за підтримку!» – резюмують у Волинському драмтеатрі.