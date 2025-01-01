Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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