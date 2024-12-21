Як на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин»

Як на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин»
Розбудова пункту пропуску «Ягодин» – один з пріоритетів для Волині на цей рік.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Сьогодні оглянув місце робіт на Ковельщині, маючи робочий виїзд у район.

Нагадаю, що за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України» на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин».

Зі сторони ОВА ми виконали усі необхідні кроки для організації роботи та підготовки документів у встановлений термін. Наразі триває погодження документації на рівні Кабміну, що дозволить запустити розчищення території під будівельні роботи.

Тож перебуваючи безпосередньо на місці, поспілкувався з представниками Служби відновлення та Волинської митниці.

За попередніми прогнозами – вже в лютому лісове господарство Поліського лісового офісу готове приступити до виконання розчищення відведеної земельної ділянки. Отож очікуємо рішення Кабміну для старту робіт", - йдеться в повідомленні.

Рудницький наголосив, що розвиток «Ягодина» – важливий проєкт для Волинської області та транскордонної співпраці України, і ми рухаємося до його реалізації.
Як на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин»
Як на Волині готуються до будівництва нового терміналу та розширення пункту пропуску «Ягодин»

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Теги: Ягодин
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