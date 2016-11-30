Пожежа на курорті Туреччини: кількість загиблих зросла до 66 людей

Пожежа на курорті Туреччини: кількість загиблих зросла до 66 людей
Кількість підтверджених загиблих в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті у центральній Туреччині сягнула 66 людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, що терміново вилетів на місце події, повідомив у заявах для ЗМІ, що підтверджена кількість загиблих у пожежі зросла до 66, постраждала 51 людина.

Разом з ним на місце пожежі прибули міністр охорони здоров’я, міністр культури й туризму та керівник служби з надзвичайних ситуацій.

Також в уряді оголосили, що розслідуванням буде займатися прокуратура провінції Болу, де розташований курорт.

Окремі туристи з готелю, з якими вже поспілкувались журналісти, кажуть, до останнього не підозрювали про небезпеку, доки не почули заклики про допомогу з коридору – пожежна сигналізація не спрацювала. На той час у коридорі та на сходах вже стояв їдкий густий дим, вони насилу змогли вибратися.

Пожежа почалася серед ночі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center.

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Теги: Туреччина, пожежа
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