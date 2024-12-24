З 29 січня стартує субсидія на оренду житла для переселенців

Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 21 січня.



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Він підкреслив, що Зимова підтримка вже дає результати. Так, понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах цієї програми. 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн у 2025 році.



Також майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми єКнига. Денис Шмигаль зазначив, що першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг українською мовою.



Глава уряду також зазначив, що в кінці місяця запрацює новий механізм підтримки ВПО.



«Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія на оренду житла. Це значно зменшить навантаження на родинні бюджети», - сказав прем’єр-міністр.



Крім того, за його словами, на сьогоднішньому засіданні уряд вдосконалюють ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима».



«Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу», - зазначив Шмигаль і додав, що кошти можна буде витратити на нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд продовжує підтримку українських родин, розвиваючи та вдосконалюючи соціальні програми, повідомив прем’єр-міністрпід час засідання Кабміну 21 січня.Про це пише LB.ua Він підкреслив, що Зимова підтримка вже дає результати. Так, понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах цієї програми. 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 млн у 2025 році.Також майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми єКнига. Денис Шмигаль зазначив, що першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг українською мовою.Глава уряду також зазначив, що в кінці місяця запрацює новий механізм підтримки ВПО.«Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія на оренду житла. Це значно зменшить навантаження на родинні бюджети», - сказав прем’єр-міністр.Крім того, за його словами, на сьогоднішньому засіданні уряд вдосконалюють ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима».«Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу», - зазначив Шмигаль і додав, що кошти можна буде витратити на нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.

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