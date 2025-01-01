У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком

У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
Сьогодні, 21 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця Фещенка Андрія Сергійовича (07.01.1985 року народження), який загинув 17 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Провести бійця в останню дорогу прийшли Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком
У Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Фещенком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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