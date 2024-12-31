Перлина української драматургії чи актуальна вистава про землю: що покажуть у Луцьку 22 – 26 січня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть разом з українками, які виїхали на заробітки до Італії. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти – така сюжетна лінія проходитиме через кожну виставу. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 22 до 26 січня.



Подія до Дня Соборності України!



У середу, 22 січня, о 18:00 – концерт-вистава на дві дії «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)». Основна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Постановка оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили... І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду – саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – авторка Дарина Гребенко.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вдома завжди краще! Це, власне, і є головний меседж вистави. Можливо, дорога за кордон встелена більшими купюрами, але за це люди платять тим, що насправді безцінне.



У четвер, 23 січня, о 18:00 на камерній сцені – «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



«Вистава про українок, які поїхали на заробітки в Італію. Хтось із них залишився на чужині, хтось повернувся додому, проте і тих, і інших спіткали випробування, які змінюють людей назавжди. Непросто і рідним по інший бік розлуки — у постановці торкаються теми покинутих дітей, чоловіків, навіть цілих сімей; питання: що насправді важливіше — гроші чи близькі стосунки?» – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача.



У п’ятницю, 24 січня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Режисерка максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим. І подивитись, що відбувається із пристрастями, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій...



Відома українська казка про нахабну козу, яка завдала прикрощів своїм господарям та лісовим жителям.



У суботу, 25 січня, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця вистава нагадає усім глядачам, що брехня та зло ніколи не залишаються прихованими та не розкритими, адже правда завжди знаходить шлях на зовні до світла.



Перлина української драматургії! Про силу характеру та відданість переконанням, які здатні подолати будь-які життєві обставини!



У суботу ввечері, 25 січня, о 17:00 на основній сцені – комічна опера на дві дії «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



У виставі – життя та побут українців XIX століття. Сюжет про красиву дочку вбогої вдови Наталку, яка через злидні змушена погодитися на шлюб із багатим паном Возним, якого не кохає. Однак вона відчуває прірву між ними, адже він пан, а вона проста дівчина. Повернення її коханого Петра, простого наймита, змінює хід подій... Як? Дізнаєтесь у театрі!



У неділю, 26 січня, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Коли хочеться чарів – прямуйте до театру! Додайте у ваш ранок неділі трохи східного колориту! Приходьте на постановку про чари, гарні справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов! Добра вистава – уже наприкінці цього тижня!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Актуальна вистава про землю!



У неділю ввечері, 26 січня, о 17:00 – гірка комедія на дві дії «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Що для вас земля? Лише суміш піску, глини і пилу чи щось набагато більше? Спадщина предків, генетичний код, історія роду, закупорені в кожному квадратному метрі?.. На це (насправді зовсім не риторичне) питання шукають відповідь герої вистави. Неймовірно, наскільки віриш тому, що відбувається на сцені. Це не пародія на українське село, актори живуть ним і в ньому. Чим же завершується ця вистава – краще побачити і почути на власні очі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У середу,на дві дії. Основна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 2 години 5 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Постановка оживить реалії наших прадідусів та прабабусь, розкаже, як вони боролися, любили, ненавиділи, зраджували, захищали, що відстоювали, і у що вірили... І сьогодні також ми, українці, відвойовуємо не лише території, а й справедливість, пам'ять, правду – саме це зберігає культура. Саме це ми передамо нащадкам», – авторкаКвитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,на камерній сцені –. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).«Вистава про українок, які поїхали на заробітки в Італію. Хтось із них залишився на чужині, хтось повернувся додому, проте і тих, і інших спіткали випробування, які змінюють людей назавжди. Непросто і рідним по інший бік розлуки — у постановці торкаються теми покинутих дітей, чоловіків, навіть цілих сімей; питання: що насправді важливіше — гроші чи близькі стосунки?» – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.У п’ятницю,та. Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).Режисерка максимально загострила психологічну складову драми, тож під час вистави зможете поринути у внутрішній світ героїв, який буде імовірно близьким, і, так чи інакше, зрозумілим. І подивитись, що відбувається із пристрастями, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій...У суботу,на дві дії. Режисер-постановник –. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця вистава нагадає усім глядачам, що брехня та зло ніколи не залишаються прихованими та не розкритими, адже правда завжди знаходить шлях на зовні до світла.У суботу ввечері,на основній сцені –на дві дії, музика. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).У виставі – життя та побут українців XIX століття. Сюжет про красиву дочку вбогої вдови, яка через злидні змушена погодитися на шлюб із багатим паном, якого не кохає. Однак вона відчуває прірву між ними, адже він пан, а вона проста дівчина. Повернення її коханого, простого наймита, змінює хід подій... Як? Дізнаєтесь у театрі!У неділю,на дві дії. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).Коли хочеться чарів – прямуйте до театру! Додайте у ваш ранок неділі трохи східного колориту! Приходьте на постановку про чари, гарні справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов! Добра вистава – уже наприкінці цього тижня!У театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,на дві дії. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Що для вас земля? Лише суміш піску, глини і пилу чи щось набагато більше? Спадщина предків, генетичний код, історія роду, закупорені в кожному квадратному метрі?.. На це (насправді зовсім не риторичне) питання шукають відповідь герої вистави. Неймовірно, наскільки віриш тому, що відбувається на сцені. Це не пародія на українське село, актори живуть ним і в ньому. Чим же завершується ця вистава – краще побачити і почути на власні очі.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram

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