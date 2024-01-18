У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар

У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар
У Луцьку нетверезий водій здійснив наїзд на вуличний ліхтар.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора, 20 січня, близько 23-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, що сталася на Привокзальному майдані. Заявник повідомив, що водій автомобіля Audi здійснив наїзд на вуличний ліхтар і покинув місце автопригоди.

Коли патрульні прибули на місце події, до них підійшов чоловік та зізнався, що саме він керував автомобілем та скоїв ДТП", - йдеться в повідомленні.

Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд. Результат — 2,22 проміле. Також інспектори з’ясували, що впродовж останнього року 32-річний чоловік вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння та був позбавлений права керування транспортними засобами.

Поліцейські відсторонили водія від керування та склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року) КУпАП, та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Луцьк, ДТП, патрульні
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