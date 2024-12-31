У місті на Волині обікрали заправку

У місті на Волині обікрали заправку
У Володимирі обікрали заправку.

У Володимирі вночі на 20-те січня на вулиці Привокзальній обікрали АЗС.

Як стало БУГу відомо з власних джерел, чоловік у балаклаві проник у вагончик заправки та виніс звідти 1500 грн.

Наразі його особу не встановили. Справу розслідує поліція.

Нагадаємо, 14-го січня п’яний молодик викрав автівку у володимирчанина.
У місті на Волині обікрали заправку

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Теги: Володимир, заправка
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