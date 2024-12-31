У місті на Волині обікрали заправку





У Володимирі вночі на 20-те січня на вулиці Привокзальній обікрали АЗС.



Як стало



Наразі його особу не встановили. Справу розслідує поліція.



Нагадаємо, 14-го січня п’яний молодик викрав автівку у володимирчанина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі обікрали заправку.У Володимирі вночі на 20-те січня на вулиці Привокзальній обікрали АЗС.Як стало БУГу відомо з власних джерел, чоловік у балаклаві проник у вагончик заправки та виніс звідти 1500 грн.Наразі його особу не встановили. Справу розслідує поліція.Нагадаємо, 14-го січня п’яний молодик викрав автівку у володимирчанина.

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