У місті на Волині обікрали заправку
Сьогодні, 13:53
У Володимирі обікрали заправку.
У Володимирі вночі на 20-те січня на вулиці Привокзальній обікрали АЗС.
Як стало БУГу відомо з власних джерел, чоловік у балаклаві проник у вагончик заправки та виніс звідти 1500 грн.
Наразі його особу не встановили. Справу розслідує поліція.
Нагадаємо, 14-го січня п’яний молодик викрав автівку у володимирчанина.
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У Володимирі вночі на 20-те січня на вулиці Привокзальній обікрали АЗС.
Як стало БУГу відомо з власних джерел, чоловік у балаклаві проник у вагончик заправки та виніс звідти 1500 грн.
Наразі його особу не встановили. Справу розслідує поліція.
Нагадаємо, 14-го січня п’яний молодик викрав автівку у володимирчанина.
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