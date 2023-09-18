Хотіли зрубати понад три сотні здорових дерев: на Волині трьом лісівникам повідомили про підозру





Про це



За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом інженерам лісового господарства та помічнику лісничого філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».



Їм інкриміновано закінчений замах на незаконну порубку дерев, що спричинило б тяжкі наслідки, та службове підроблення (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України).



За даними слідства, підозрювані під час відведення у санітарну вибіркову рубку ділянок лісу у Берестечківському лісництві внесли в документи недостовірні відомості про стан дерев. На підставі цього отримали лісорубний квиток.



У такий спосіб в незаконну рубку вони відвели 325 здорових дерев.

Вирубці лісу вдалося запобігти завдяки вчасному втручанню правоохоронців. Розмір попереджених збитків становить понад 6,5 млн грн.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відвели у незаконну рубку понад три сотні здорових дерев – на Волині трьом працівникам філії ДП «Ліси України» повідомлено про підозру.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом інженерам лісового господарства та помічнику лісничого філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».Їм інкриміновано закінчений замах на незаконну порубку дерев, що спричинило б тяжкі наслідки, та службове підроблення (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України).За даними слідства, підозрювані під час відведення у санітарну вибіркову рубку ділянок лісу у Берестечківському лісництві внесли в документи недостовірні відомості про стан дерев. На підставі цього отримали лісорубний квиток.У такий спосіб в незаконну рубку вони відвели 325 здорових дерев.Вирубці лісу вдалося запобігти завдяки вчасному втручанню правоохоронців. Розмір попереджених збитків становить понад 6,5 млн грн.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

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