Хотіли зрубати понад три сотні здорових дерев: на Волині трьом лісівникам повідомили про підозру

Хотіли зрубати понад три сотні здорових дерев: на Волині трьом лісівникам повідомили про підозру
Відвели у незаконну рубку понад три сотні здорових дерев – на Волині трьом працівникам філії ДП «Ліси України» повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом інженерам лісового господарства та помічнику лісничого філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».

Їм інкриміновано закінчений замах на незаконну порубку дерев, що спричинило б тяжкі наслідки, та службове підроблення (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювані під час відведення у санітарну вибіркову рубку ділянок лісу у Берестечківському лісництві внесли в документи недостовірні відомості про стан дерев. На підставі цього отримали лісорубний квиток.

У такий спосіб в незаконну рубку вони відвели 325 здорових дерев.
Вирубці лісу вдалося запобігти завдяки вчасному втручанню правоохоронців. Розмір попереджених збитків становить понад 6,5 млн грн.
Хотіли зрубати понад три сотні здорових дерев: на Волині трьом лісівникам повідомили про підозру

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
Хотіли зрубати понад три сотні здорових дерев: на Волині трьом лісівникам повідомили про підозру
Хотіли зрубати понад три сотні здорових дерев: на Волині трьом лісівникам повідомили про підозру

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Теги: Волинь, лісівники, підозра
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