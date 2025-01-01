125 бригада вступилася за екскомандира, якого підозрюють у провалі оборони на Харківщині

Артура Горбенка. Там заявили, що його провину ще не довели й що в суді вони хочуть розповісти «справжню правду».



Про це йдеться в заяві бригади, пише



Там кажуть, що під час російського наступу на Харківщину «тримали величезний шматок кордону», де «билися на смерть».



Військові заявили про брак особового складу, боєприпасів і підтримки, однак під командуванням Горбенка вони, мовляв, продовжували відбивати наступ росіян.



«Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні», — кажуть у 125 бригаді й сподіваються, що зможуть «розповісти справжню правду про події на Харківщині».



Розслідування прориву на Харківщині



Напередодні, 20 січня, правоохоронці затримали колишніх командирів, які відповідали за оборону Харківської області. Їх підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення частини території області на початку травня 2024 року.



Серед затриманих — екскомандир оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрій Галушкін, екскомандир 125 бригади Артур Горбенко та екскомандир 415 окремого стрілецького батальйону 23 бригади, якого також підозрюють в організації самовільного залишення поля бою.



Ще у травні 2024 року Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом прориву військами рф кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.



У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи це «вкрапленням відвертої ІПСО». Крім того, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали «припинити інформаційні атаки» проти їхнього підрозділу.



«Хтось каже, що <ми> дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125 бригади там ніколи не було і не мало бути», — писали в бригаді.



Пізніше командир бригади Артур Горбенко повідомив, що йде з посади. Сам Горбенко не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 125 окрема бригада територіальної оборони відреагувала на затримання свого колишнього командира. Там заявили, що його провину ще не довели й що в суді вони хочуть розповісти «справжню правду».Про це йдеться в заяві бригади, пише Громадське Там кажуть, що під час російського наступу на Харківщину «тримали величезний шматок кордону», де «билися на смерть».Військові заявили про брак особового складу, боєприпасів і підтримки, однак під командуванням Горбенка вони, мовляв, продовжували відбивати наступ росіян.«Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні», — кажуть у 125 бригаді й сподіваються, що зможуть «розповісти справжню правду про події на Харківщині».Напередодні, 20 січня, правоохоронці затримали колишніх командирів, які відповідали за оборону Харківської області. Їх підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення частини території області на початку травня 2024 року.Серед затриманих — екскомандир оперативно-тактичного угруповання «Харків», екскомандир 125 бригади Артур Горбенко та екскомандир 415 окремого стрілецького батальйону 23 бригади, якого також підозрюють в організації самовільного залишення поля бою.Ще у травні 2024 року Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом прориву військами рф кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи це «вкрапленням відвертої ІПСО». Крім того, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали «припинити інформаційні атаки» проти їхнього підрозділу.«Хтось каже, що <ми> дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125 бригади там ніколи не було і не мало бути», — писали в бригаді.Пізніше командир бригади Артур Горбенко повідомив, що йде з посади. Сам Горбенко не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

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