У Луцьку в аварії постраждала 17-річна дівчина

У Луцьку в аварії постраждала 17-річна дівчина
Слідчі з’ясовують обставини ДТП, у яких постраждали волиняни.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди трапилися у Луцьку та Ковелі.

Учора, 20 січня, на вулиці Рівненській у Луцьку 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив зіткнення з попутним автомобілем Opel Meriva, під керуванням 26-річного лучанина.

Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Passat, її госпіталізували.

Цього ж дня, на вулиці Володимира Кияна під колеса легковика КІА потрапив 71-річний ковельчанин. За кермом транспортного засобу перебувала 46-річна жителька Камінь-Каширщини.

Попередньо, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його також госпіталізували.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У Луцьку в аварії постраждала 17-річна дівчина

Слідство триває.
У Луцьку в аварії постраждала 17-річна дівчина

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Теги: Волинь, ДТП
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