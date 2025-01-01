У Луцьку в аварії постраждала 17-річна дівчина
Сьогодні, 11:42
Слідчі з’ясовують обставини ДТП, у яких постраждали волиняни.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилися у Луцьку та Ковелі.
Учора, 20 січня, на вулиці Рівненській у Луцьку 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив зіткнення з попутним автомобілем Opel Meriva, під керуванням 26-річного лучанина.
Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Passat, її госпіталізували.
Цього ж дня, на вулиці Володимира Кияна під колеса легковика КІА потрапив 71-річний ковельчанин. За кермом транспортного засобу перебувала 46-річна жителька Камінь-Каширщини.
Попередньо, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його також госпіталізували.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилися у Луцьку та Ковелі.
Учора, 20 січня, на вулиці Рівненській у Луцьку 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив зіткнення з попутним автомобілем Opel Meriva, під керуванням 26-річного лучанина.
Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Passat, її госпіталізували.
Цього ж дня, на вулиці Володимира Кияна під колеса легковика КІА потрапив 71-річний ковельчанин. За кермом транспортного засобу перебувала 46-річна жителька Камінь-Каширщини.
Попередньо, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його також госпіталізували.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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