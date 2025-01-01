У Луцьку в аварії постраждала 17-річна дівчина

Слідчі з’ясовують обставини ДТП, у яких постраждали волиняни.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди трапилися у Луцьку та Ковелі.Учора, 20 січня, на вулиці Рівненській у Луцьку 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив зіткнення з попутним автомобілем Opel Meriva, під керуванням 26-річного лучанина.Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Passat, її госпіталізували.Цього ж дня, на вулиці Володимира Кияна під колеса легковика КІА потрапив 71-річний ковельчанин. За кермом транспортного засобу перебувала 46-річна жителька Камінь-Каширщини.Попередньо, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його також госпіталізували.За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.