Головний психіатр ЗСУ від 2022 року розбагатів на $1 млн. Йому оголосили підозру, - СБУ

Головний психіатр ЗСУ від 2022 року розбагатів на $1 млн. Йому оголосили підозру, - СБУ
Служба безпеки України затримала головного психіатра ЗСУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 1 мільйон доларів за час повномасштабної війни з росією.

Про це повідомила пресслужба СБУ, пише Громадське.

Підозрюваний є заступником голови Центральної ВЛК та ухвалює рішення щодо придатності військових до проходження служби. Його затримали за сприяння міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Ім’я підозрюваного не називають, однак відомо, що посаду головного психіатра ЗСУ обіймає Олег Друзь. Про те, що підозру отримав саме Друзь, пише і народний депутат Олексій Гончаренко.

За даними слідства, фігурант за майже три роки війни придбав низку об’єктів нерухомості в Києві, Одесі та Київські області, а також кілька автівок.

Зокрема, він придбав:

- приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

- 2 квартири в Києві;

- 1 квартиру в Одесі;

- 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

- БМВ Х7 2024 р.в.;

- БМВ Х7 2022 р.в.;

- БМВ Х5 2023 р.в.;

- БМВ Х3 2022 р.в.;

- інше майно.

Усе це підозрюваний не вказував у своїй декларації та оформив майно на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. Під час обшуків у нього також знайшли 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро.

Його підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України) та декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 ККУ). Зараз розв'язують питання щодо запобіжного заходу для нього та накладення арешту на його активи. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Теги: Росія, війна, ЗСУ, психіатр
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