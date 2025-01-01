Які послуги надають фахівці із супроводу ветеранів війни: приклад громади на Волині
Сьогодні, 10:07
27 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих нині працюють на Волині. Вони працюють у комунальних закладах тергромад, де надають соціальні послуги.
Як розповіла Суспільному керівниця обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобод, програма із впровадження фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих розпочала діяти у серпні 2024 року. Уряд виділив гроші на ці цілі.
Після конкурсного відбору, у 47 тергромадах Волині запровадили посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. З 6 січня Мінветеранів відкрило новий конкурс для того, аби люди, які бажають стати фахівцями із супроводу мали можливість подати заявки, каже Оксана Гобод.
28-річний учасник бойових дій Олександр Романюк служив у розвідці однієї із бригад. 2023-го отримав поранення під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку Запорізької області. Згодом було лікування і демобілізація за станом здоров’я. Чоловік прийшов у Центр надання соціальних послуг Підгайцівської сільради, аби отримати консультацію у фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.
"Сьогодні я прийшов отримати допомогу на лікування, це щорічна виплата. Я вже її попередньо теж отримував, рік тому. Документи потрібні – посвідчення про інвалідність, довідка про участь, про обставини травми, паспорт, код", — каже ветеран.
Третій місяць працює на посаді фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Надія Козак. Її чоловік — людина з інвалідністю внаслідок війни. Через це, каже жінка, і подала заявку на цю посаду. З 1 листопада жінка надає допомогу учасникам бойових дій і їх родинам стаціонарно і на виїзді.
"Найбільша допомога — це консультування. Тому що багато хто приходить оформляти посвідчення особи з інвалідністю. Так само вони приходять, ті хто має посвідчення УБД, які лише отримали, вони приходять оформляти житлово-комунальні пільги і я їм це допомагаю робити", — каже Надія Козак.
Зі слів Оксани Гобод, до кінця березня, коли будуть результати конкурсу, в області запрацюють 64 фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.
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Як розповіла Суспільному керівниця обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобод, програма із впровадження фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих розпочала діяти у серпні 2024 року. Уряд виділив гроші на ці цілі.
Після конкурсного відбору, у 47 тергромадах Волині запровадили посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. З 6 січня Мінветеранів відкрило новий конкурс для того, аби люди, які бажають стати фахівцями із супроводу мали можливість подати заявки, каже Оксана Гобод.
28-річний учасник бойових дій Олександр Романюк служив у розвідці однієї із бригад. 2023-го отримав поранення під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку Запорізької області. Згодом було лікування і демобілізація за станом здоров’я. Чоловік прийшов у Центр надання соціальних послуг Підгайцівської сільради, аби отримати консультацію у фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.
"Сьогодні я прийшов отримати допомогу на лікування, це щорічна виплата. Я вже її попередньо теж отримував, рік тому. Документи потрібні – посвідчення про інвалідність, довідка про участь, про обставини травми, паспорт, код", — каже ветеран.
Третій місяць працює на посаді фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Надія Козак. Її чоловік — людина з інвалідністю внаслідок війни. Через це, каже жінка, і подала заявку на цю посаду. З 1 листопада жінка надає допомогу учасникам бойових дій і їх родинам стаціонарно і на виїзді.
"Найбільша допомога — це консультування. Тому що багато хто приходить оформляти посвідчення особи з інвалідністю. Так само вони приходять, ті хто має посвідчення УБД, які лише отримали, вони приходять оформляти житлово-комунальні пільги і я їм це допомагаю робити", — каже Надія Козак.
Зі слів Оксани Гобод, до кінця березня, коли будуть результати конкурсу, в області запрацюють 64 фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.
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