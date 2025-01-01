Які послуги надають фахівці із супроводу ветеранів війни: приклад громади на Волині





Як розповіла Оксана Гобод, програма із впровадження фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих розпочала діяти у серпні 2024 року. Уряд виділив гроші на ці цілі.



Після конкурсного відбору, у 47 тергромадах Волині запровадили посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. З 6 січня Мінветеранів відкрило новий конкурс для того, аби люди, які бажають стати фахівцями із супроводу мали можливість подати заявки, каже Оксана Гобод.



28-річний учасник бойових дій Олександр Романюк служив у розвідці однієї із бригад. 2023-го отримав поранення під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку Запорізької області. Згодом було лікування і демобілізація за станом здоров’я. Чоловік прийшов у Центр надання соціальних послуг Підгайцівської сільради, аби отримати консультацію у фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.



"Сьогодні я прийшов отримати допомогу на лікування, це щорічна виплата. Я вже її попередньо теж отримував, рік тому. Документи потрібні – посвідчення про інвалідність, довідка про участь, про обставини травми, паспорт, код", — каже ветеран.



Третій місяць працює на посаді фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Надія Козак. Її чоловік — людина з інвалідністю внаслідок війни. Через це, каже жінка, і подала заявку на цю посаду. З 1 листопада жінка надає допомогу учасникам бойових дій і їх родинам стаціонарно і на виїзді.



"Найбільша допомога — це консультування. Тому що багато хто приходить оформляти посвідчення особи з інвалідністю. Так само вони приходять, ті хто має посвідчення УБД, які лише отримали, вони приходять оформляти житлово-комунальні пільги і я їм це допомагаю робити", — каже Надія Козак.



Зі слів Оксани Гобод, до кінця березня, коли будуть результати конкурсу, в області запрацюють 64 фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих нині працюють на Волині. Вони працюють у комунальних закладах тергромад, де надають соціальні послуги.Як розповіла Суспільному керівниця обласного департаменту соціальної та ветеранської політики, програма із впровадження фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих розпочала діяти у серпні 2024 року. Уряд виділив гроші на ці цілі.Після конкурсного відбору, у 47 тергромадах Волині запровадили посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. З 6 січня Мінветеранів відкрило новий конкурс для того, аби люди, які бажають стати фахівцями із супроводу мали можливість подати заявки, каже Оксана Гобод.28-річний учасник бойових дійслужив у розвідці однієї із бригад. 2023-го отримав поранення під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку Запорізької області. Згодом було лікування і демобілізація за станом здоров’я. Чоловік прийшов у Центр надання соціальних послуг Підгайцівської сільради, аби отримати консультацію у фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих."Сьогодні я прийшов отримати допомогу на лікування, це щорічна виплата. Я вже її попередньо теж отримував, рік тому. Документи потрібні – посвідчення про інвалідність, довідка про участь, про обставини травми, паспорт, код", — каже ветеран.Третій місяць працює на посаді фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Надія Козак. Її чоловік — людина з інвалідністю внаслідок війни. Через це, каже жінка, і подала заявку на цю посаду. З 1 листопада жінка надає допомогу учасникам бойових дій і їх родинам стаціонарно і на виїзді."Найбільша допомога — це консультування. Тому що багато хто приходить оформляти посвідчення особи з інвалідністю. Так само вони приходять, ті хто має посвідчення УБД, які лише отримали, вони приходять оформляти житлово-комунальні пільги і я їм це допомагаю робити", — каже Надія Козак.Зі слів Оксани Гобод, до кінця березня, коли будуть результати конкурсу, в області запрацюють 64 фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.

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