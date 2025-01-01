Вночі росія атакувала Україну 131 ударним дроном

Вночі росія атакувала Україну 131 ударним дроном
У ніч на 21 січня Росія атакувала Україну 131 ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також запустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Про це повідомили Повітрияні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

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Теги: Росія, війна
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