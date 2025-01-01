Вночі росія атакувала Україну 131 ударним дроном





Про це повідомили Повітрияні сили ЗСУ.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).



У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 21 січня Росія атакувала Україну 131 ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також запустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.Про це повідомили Повітрияні сили ЗСУ.Станом на 09:00 підтверджено збиття 72 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

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