Студент з Волині розробив прототип портативного вимірювача активності випромінювання ультрафіолету

Студент з Волині розробив прототип портативного вимірювача активності випромінювання ультрафіолету
Студент Луцького національного університету Анатолій Була розробив прототип портативного вимірювача активності випромінювання ультрафіолету.

Як розповів куратор проєкту, викладач Борис Придальний, в основі розробки-мікропроцесорна плата, яку йому подарували під час поїздки до Мельбурнського університету, - пише Суспільне.

Студент Анатолій Була навчається за спеціальністю "Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи". Прилад, який він розробив дозволяє вимірювати ультрафіолетове випромінювання.

"Занадто інтенсивний і тривалий вплив ультрафіолетових променів є одним з найбільш значущих факторів погіршення стану шкіри людини і виникнення її захворювань. Зокрема, ключовим фактором погіршення зовнішнього вигляду шкіри є так зване фотостаріння, яке є прямим наслідком надмірного впливу УФ-променів", — каже студент.
Студент з Волині розробив прототип портативного вимірювача активності випромінювання ультрафіолету

З його слів, контролювати цей параметр потрібно не лише у сонячному, але й і у штучному світлі. Особливо це стосується окремих освітлювальних приладів з енергозберігаючими технологіями, і зокрема на прикінцевій частині ресурсу їх експлуатації.

"Наразі прилад оснащений найпростішим сенсором, який забезпечує можливість опосередкованого вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання класів А та В, які мають найбільш виражений вплив на людину", — розповідає винахідник.
Студент з Волині розробив прототип портативного вимірювача активності випромінювання ультрафіолету

Конструкція приладу також передбачає можливість вимірювання всіх трьох типів ультрафіолетового випромінювання: А, В і С при заміні датчика. Час роботи вимірювача на одному заряді його батареї становить орієнтовно 4 дні, говорить Анатолій Була.

Функціонування робочого прототипу виявило важливість орієнтації пристрою на джерело випромінювання, каже куратор Борис Придальний. Для розв'язання цієї проблеми винахідник планує застосувати додатковий елемент корпусу у вигляді світлового тунелю.

У наступній моделі також планує значно зменшити розміри корпусу і покращення його ергономіки.

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Теги: Волинь, ЛНТУ, студент, винахід
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