Через що українці можуть втратити субсидію

Через що українці можуть втратити субсидію
У ПФУ назвали нюанс, через який можна залишитися без субсидії у 2025 році.

У 2025 році українцям продовжать виплачувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Однак, як повідомили у Пенсійному фонді України, деяким громадянам нарахування допомоги можуть припинити, зокрема, “з вини” одного з членів сім’ї, інформує видання "Економічні новини".

У відомстві пояснили, що якщо один із членів сім’ї виїхав за кордон і перебуває там понад 60 днів, то він більше не враховуватиметься при нарахуванні субсидії. Щоб уникнути негативних наслідків, слід у 30-денний термін інформувати ПФУ про виїзд членів сім’ї за кордон, а також повідомляти про інші зміни, що впливають на субсидію.

“Одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд України про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію”, – повідомляє ПФУ.

Пенсійний фонд регулярно проводить моніторинг одержувачів виплат. Якщо буде встановлено, що субсидіант замовкнув про виїзд когось із членів сім’ї за кордон у період отримання субсидії, то виплата допомоги може бути припинена.

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Теги: економіка, субсидія, гроші, комуналка, Україна
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