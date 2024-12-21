«Закінчимо всі війни»: основні тези промови Трампа після інавгурації

Дональд Трамп офіційно вступив на посаду 47-го президента США. У своїй промові після інавгурації він наголосив, що США "знову поважатимуть в усьому світі".



Про це повідомляє



Золота ера Америки починається зараз. Відсьогодні наша країна процвітатиме. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація, я особисто, буду ставити завжди Америку на перше місце", - заявив Трамп.



Він наголосив, що "не дозволить нікому глузувати з нас".



"Нашим пріоритетом буде створення країни, яка багата, вільна та пишається собою. Ми починаємо нову еру успіху", - сказав 47-й президент США.



"Я оголошую надзвичайну ситуацію на нашому південному кордоні, ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців", - Трамп.



"Усі незаконні проникнення буде негайно припинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику "Залишайтеся в Мексиці", - наголошує президент Америки.



Трамп додав, що повертається до Білого дому "з упевненістю та оптимізмом" та переконанням, що США на початку "національного успіху".



Також, за його словами, у США від сьогодні "на державному рівні існуватиме лише дві статі, чоловіча та жіноча".



Крім того, Трамп каже, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.



Він також пообіцяв: "Ми закінчимо війни, навіть у які не вступали. Я буду людиною, яка встановлює мир у всьому світі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! офіційно вступив на посаду 47-го президента США. У своїй промові після інавгурації він наголосив, що США "знову поважатимуть в усьому світі".Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Золота ера Америки починається зараз. Відсьогодні наша країна процвітатиме. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація, я особисто, буду ставити завжди Америку на перше місце", - заявив Трамп.Він наголосив, що "не дозволить нікому глузувати з нас"."Нашим пріоритетом буде створення країни, яка багата, вільна та пишається собою. Ми починаємо нову еру успіху", - сказав 47-й президент США."Я оголошую надзвичайну ситуацію на нашому південному кордоні, ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців", - Трамп."Усі незаконні проникнення буде негайно припинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику "Залишайтеся в Мексиці", - наголошує президент Америки.Трамп додав, що повертається до Білого дому "з упевненістю та оптимізмом" та переконанням, що США на початку "національного успіху".Також, за його словами, у США від сьогодні "на державному рівні існуватиме лише дві статі, чоловіча та жіноча".Крім того, Трамп каже, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки.Він також пообіцяв: "Ми закінчимо війни, навіть у які не вступали. Я буду людиною, яка встановлює мир у всьому світі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію