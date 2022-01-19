Дві мобільні аптеки незабаром запрацюють на Волині

У Волинській області налічується 498 місць відпуску лікарських засобів за програмою «Доступні ліки».Про це повідомив начальник управління охорони здоров’япід час оперативної наради під керівництвом начальника обласної військової адміністраціїЯк зазначив головний медик Волині, забезпечення доступу сільського населення до місць відпуску лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» є недостатнім. Адже середня відстань до найближчої аптеки від місць надання первинної медичної допомоги складає 10,6 км, в той час як оптимальною вважається - не більше 7 км. Аби покращити ситуацію в області, реалізують проєкт «Укрпошта. Аптека».За словами директора по взаємодії з органами державної влади у Волинській області АТ «Укрпошта», результативність урядової ініціативи напряму залежить від взаємодії сімейного лікаря, який виписує рецепт на «Доступні ліки, та листонош, які їх доставляють.«За останні десять днів була проведена чимала робота і вже є перші результати – збільшилася кількість замовлень медичних препаратів у сільській місцевості, – розповів Віталій Ковпан. – Номінально ця цифра невелика, але робота вже йде. Достатньо кількох задоволених клієнтів, щоб проєкт запрацював на повну».Нагадаємо, щоб придбати лікарські засоби, достатньо зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем. Наразі є змога замовляти безрецептурні препарати, а також ті, що за програмою «Доступні ліки». Сформоване замовлення безкоштовно буде надіслано клієнту до найближчого відділення. Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. Терміни доставки наразі становлять до трьох днів.Окрім того, незабаром в області розпочнуть роботу мобільні аптечні пункти. Зокрема, орієнтовно з 20 січня чотирма селами Луцького району (Бужани, Ржищів, Скриголове, Пілгани) курсуватиме мобільна аптека. Її повноцінну роботу забезпечить ФОП Костючко А.М.Натомість у селах Любязь, Підкормілля, Зарудчі, Любешівська Воля, Березичі, Залізниця, Судче, Деревок та Биків працюватиме мобільний аптечний пункт ТзОВ «Подорожник», який зареєстрований у Рівненській області та планує також обслуговувати населені пункти Волині.Очільник області наголосив, що ліки мають бути максимально доступними як для міських, так і для сільських жителів. Тому необхідно посилювати інформаційно-роз’яснювальну роботу, особливо серед людей старшого віку.«Важливо, аби якомога більше людей про це знали. Тим більше, що держава виділяє на це великі кошти», – додав Іван Львович.До слова, з 1 січня 2025 року українці мають змогу отримати 596 лікарських засобів за програмою реімбурсації «Доступні ліки». На це у держбюджеті на 2025 рік заклали 6,6 млрд грн.