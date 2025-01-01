На Волині матір школяра-прогульника заплатить штраф





Матері загрожує штраф від 850 до 1700 гривень, повідомляє



За даними правоохоронців, десятикласник навчається на заочній формі. Протягом першого семестру 10 класу хлопець не був присутній на жодному онлайн-уроці та не з'являвся на очні консультаційно-залікові сесії.



З матір'ю школяра провели профілактичну бесіду, складений на неї адмінпротокол скерували до суду.



Довідково: Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальності батьків за невідвідування їх дітьми школи протягом десяти навчальних днів підряд з невідомих причин. Міра покарання — попередження та штрафи, розмір якого за перше правопорушення може складатися від 850 до 1700 гривень, при повторному порушенні закону штраф буде збільшено від 1700 до 5100 гривень. При цьому, якщо буде встановлена вина обох батьків, до відповідальності притягнуть і матір, і батька. Тож штраф у повному обсязі доведеться сплачувати кожному із батьків.

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