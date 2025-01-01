На Волині матір школяра-прогульника заплатить штраф

На Волині матір школяра-прогульника заплатить штраф
На жительку Сошичненської громади на Волині склали адмінпротокол через те, що її син-десятикласник прогулює навчання.

Матері загрожує штраф від 850 до 1700 гривень, повідомляє Суспільне, посилаючись на Камінь-Каширський районний відділок поліції.

За даними правоохоронців, десятикласник навчається на заочній формі. Протягом першого семестру 10 класу хлопець не був присутній на жодному онлайн-уроці та не з'являвся на очні консультаційно-залікові сесії.

З матір'ю школяра провели профілактичну бесіду, складений на неї адмінпротокол скерували до суду.

Довідково: Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальності батьків за невідвідування їх дітьми школи протягом десяти навчальних днів підряд з невідомих причин. Міра покарання — попередження та штрафи, розмір якого за перше правопорушення може складатися від 850 до 1700 гривень, при повторному порушенні закону штраф буде збільшено від 1700 до 5100 гривень. При цьому, якщо буде встановлена вина обох батьків, до відповідальності притягнуть і матір, і батька. Тож штраф у повному обсязі доведеться сплачувати кожному із батьків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, штраф, прогули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині матір школяра-прогульника заплатить штраф
Сьогодні, 01:15
21 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Латвія передала 40 позашляховиків, дрони, генератори для 14 бригад ЗСУ. ВІДЕО
20 січень, 23:19
Шахраї, представляючись чиновниками з Волині, збирають гроші «для ЗСУ»
20 січень, 22:38
Майже 9 тисяч волинян по-новому платитимуть за електрику
20 січень, 21:57
Схожі новини
Який продукт найбільше подорожчав на Волині за місяць Який продукт найбільше подорожчав на Волині за місяць
19 січень, 15:50
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героями Андрієм Черняком та Артемом Петровським
17 січень, 17:07
У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Хома У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Хома
17 січень, 12:34
Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО Лучанин облаштував у своєму будинку підпільну фабрику цигарок. ФОТО, ВІДЕО
17 січень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині матір школяра-прогульника заплатить штраф
Сьогодні, 01:15
 0
21 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Латвія передала 40 позашляховиків, дрони, генератори для 14 бригад ЗСУ. ВІДЕО
20 січень, 23:19
 0
Шахраї, представляючись чиновниками з Волині, збирають гроші «для ЗСУ»
20 січень, 22:38
 0
Майже 9 тисяч волинян по-новому платитимуть за електрику
20 січень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8