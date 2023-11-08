Латвія передала 40 позашляховиків, дрони, генератори для 14 бригад ЗСУ. ВІДЕО

Латвія передала 40 позашляховиків, дрони, генератори для 14 бригад ЗСУ. ВІДЕО
Українські воїни отримали чергову допомогу від народу Латвії - автомобілі та іншу допомогу.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Понад 40 повнопривідних автомобілів, які разом із критично важливим вантажем: дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами та зарядними станціями, були доставлені в Україну для 14 бойових бригад, які захищають нашу країну від агресії ворога.

"Латвійці продовжують підтримувати Україну та обіцяють надавати допомогу доти, поки триває ця війна, підкреслюючи свою незламну солідарність та готовність допомагати українцям у цей нелегкий час", - йдеться у дописі на сторінці Генштабу ЗСУ.


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Теги: Україна, армія, війна, допомога, ЗСУ, Латвія
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