Шахраї, представляючись чиновниками з Волині, збирають гроші «для ЗСУ»
Сьогодні, 22:38
Зловмисники вигадали новий спосіб виманювання грошей у довірливих громадян. Цього разу шахраї представляються чиновниками з Волині.
Про це повідомляють у Ковельській районній державній адміністрації.
"В черговий раз на території району активізували протиправну діяльність шахраї. Зловмисники, представляючись посадовими особами Ковельської райдержадміністрації, телефонують, зокрема, з мобільного номера 063 0737066 до представників бізнесу з проханням перерахувати кошти нібито для підрозділів ЗСУ", - йдеться у дописі на офіційній сторінці райдержадміністрації.
У Ковельській РДА запевнили, що ці особи не мають стосунку до установи та є шахраями.
"Вкотре наголошуємо, що Ковельська районна державна адміністрація НЕ ЗДІЙСНЮЄ ТАКИХ ДЗВІНКІВ, А ТАКОЖ НЕ НАДСИЛАЄ ПІДПРИЄМЦЯМ ПОДІБНИХ ЛИСТІВ.При отриманні таких звернень, рекомендуємо негайно повідомляти про них правоохоронні органи! Будьте пильні та перевіряйте інформацію, перш ніж перераховувати кошти", - написали у Ковельській РДА.
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Про це повідомляють у Ковельській районній державній адміністрації.
"В черговий раз на території району активізували протиправну діяльність шахраї. Зловмисники, представляючись посадовими особами Ковельської райдержадміністрації, телефонують, зокрема, з мобільного номера 063 0737066 до представників бізнесу з проханням перерахувати кошти нібито для підрозділів ЗСУ", - йдеться у дописі на офіційній сторінці райдержадміністрації.
У Ковельській РДА запевнили, що ці особи не мають стосунку до установи та є шахраями.
"Вкотре наголошуємо, що Ковельська районна державна адміністрація НЕ ЗДІЙСНЮЄ ТАКИХ ДЗВІНКІВ, А ТАКОЖ НЕ НАДСИЛАЄ ПІДПРИЄМЦЯМ ПОДІБНИХ ЛИСТІВ.При отриманні таких звернень, рекомендуємо негайно повідомляти про них правоохоронні органи! Будьте пильні та перевіряйте інформацію, перш ніж перераховувати кошти", - написали у Ковельській РДА.
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