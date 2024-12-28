Шахраї, представляючись чиновниками з Волині, збирають гроші «для ЗСУ»

Зловмисники вигадали новий спосіб виманювання грошей у довірливих громадян. Цього разу шахраї представляються чиновниками з Волині.Про це повідомляють у Ковельській районній державній адміністрації."В черговий раз на території району активізували протиправну діяльність шахраї. Зловмисники, представляючись посадовими особами Ковельської райдержадміністрації, телефонують, зокрема, з мобільного номера 063 0737066 до представників бізнесу з проханням перерахувати кошти нібито для підрозділів ЗСУ", - йдеться у дописі на офіційній сторінці райдержадміністрації.У Ковельській РДА запевнили, що ці особи не мають стосунку до установи та є шахраями."Вкотре наголошуємо, що Ковельська районна державна адміністрація НЕ ЗДІЙСНЮЄ ТАКИХ ДЗВІНКІВ, А ТАКОЖ НЕ НАДСИЛАЄ ПІДПРИЄМЦЯМ ПОДІБНИХ ЛИСТІВ.При отриманні таких звернень, рекомендуємо негайно повідомляти про них правоохоронні органи! Будьте пильні та перевіряйте інформацію, перш ніж перераховувати кошти", - написали у Ковельській РДА.