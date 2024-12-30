На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Сусь

На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Сусь
Російсько-українська війна забрала життя військовослужбовця з Волині.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"30 листопада 2024 року загинув стрілець, помічник гранатометника 3-го десантно-штурмового відділення військової частини А0284 Олександр Володимирович Сусь (1985 р.н.). Його життя обірвалось при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області", - йдеться у дописі.

Скорботний кортеж з тілом бійця очікують в Ковелі 21 січня.

Прощання з воїном відбудеться за наступним порядком:

- 14.00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
- 15.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;
- 15.45 – літія біля будинку, де мешкав Олександр Сусь, за адресою: м. Ковель, вул. Заводська, 9.

Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, загибель, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахраї, представляючись чиновниками з Волині, збирають гроші «для ЗСУ»
Сьогодні, 22:38
Майже 9 тисяч волинян по-новому платитимуть за електрику
Сьогодні, 21:57
На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Сусь
Сьогодні, 21:16
Трамп офіційно став президентом США
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський
30 грудень, 2024, 21:16
Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай
08 жовтень, 2024, 21:16
На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський
15 серпень, 2024, 20:35
У Ковелі провели в останню дорогу Героїв Петра Каноніка та Олександра Пащука. ФОТО У Ковелі провели в останню дорогу Героїв Петра Каноніка та Олександра Пащука. ФОТО
14 серпень, 2024, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахраї, представляючись чиновниками з Волині, збирають гроші «для ЗСУ»
Сьогодні, 22:38
 0
Майже 9 тисяч волинян по-новому платитимуть за електрику
Сьогодні, 21:57
 0
На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Сусь
Сьогодні, 21:16
 0
Трамп офіційно став президентом США
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8