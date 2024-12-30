На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Сусь

Російсько-українська війна забрала життя військовослужбовця з Волині.Про це повідомив Ковельський міський голова"30 листопада 2024 року загинув стрілець, помічник гранатометника 3-го десантно-штурмового відділення військової частини А0284 Олександр Володимирович Сусь (1985 р.н.). Його життя обірвалось при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області", - йдеться у дописі.Скорботний кортеж з тілом бійця очікують в Ковелі 21 січня.Прощання з воїном відбудеться за наступним порядком:- 14.00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;- 15.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;- 15.45 – літія біля будинку, де мешкав Олександр Сусь, за адресою: м. Ковель, вул. Заводська, 9.Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.