На Курщині загинув воїн з Волині Олександр Сусь
Сьогодні, 21:16
Російсько-українська війна забрала життя військовослужбовця з Волині.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"30 листопада 2024 року загинув стрілець, помічник гранатометника 3-го десантно-штурмового відділення військової частини А0284 Олександр Володимирович Сусь (1985 р.н.). Його життя обірвалось при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області", - йдеться у дописі.
Скорботний кортеж з тілом бійця очікують в Ковелі 21 січня.
Прощання з воїном відбудеться за наступним порядком:
- 14.00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
- 15.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;
- 15.45 – літія біля будинку, де мешкав Олександр Сусь, за адресою: м. Ковель, вул. Заводська, 9.
Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"30 листопада 2024 року загинув стрілець, помічник гранатометника 3-го десантно-штурмового відділення військової частини А0284 Олександр Володимирович Сусь (1985 р.н.). Його життя обірвалось при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Суджанського району Курської області", - йдеться у дописі.
Скорботний кортеж з тілом бійця очікують в Ковелі 21 січня.
Прощання з воїном відбудеться за наступним порядком:
- 14.00 – служба у Благовіщенському соборі, після завершення – хода до центру міста;
- 15.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;
- 15.45 – літія біля будинку, де мешкав Олександр Сусь, за адресою: м. Ковель, вул. Заводська, 9.
Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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