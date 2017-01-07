Трамп офіційно став президентом США

Дональд Трамп склав присягу на церемонії у Вашингтоні.



Він тепер офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє



Церемонія відбулася на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.



Перед цим "другий після Трампа" Джей Ді Венс склав присягу на посаді віце-президента США.

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