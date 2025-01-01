Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 21 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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