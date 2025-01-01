Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
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