Путін привітав Трампа й знову заявив про готовність до перемовин щодо війни в Україні

Путін привітав Трампа й знову заявив про готовність до перемовин щодо війни в Україні
Глава рф володимир путін привітав Дональда Трампа із вступом на посаду президента США та вкотре заявив про готовність до перемовин.

Слова російського лідера передає пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське.

Путін заявив, що росія «ніколи не відмовлялася» від діалогу зі США та готова відновити взаємини, які були перервані за президентства Джо Байдена.

Окрім цього, глава рф додав, що готовий до перемовин із Трампом щодо російсько-української війни. За його словами, важливо «усунути першопричини кризи», а втім, він так і не пояснив, що саме мав на увазі.

Путін також додав, що ціллю перемовин повинен бути не «короткий перепочинок із перегрупуванням сил та продовженням війни», а довгостроковий мир з «урахуванням інтересів усіх людей, що живуть у цьому регіоні».

«Ми, звісно ж, будемо відстоювати інтереси російського народу. У цьому й полягає сенс ”спеціальної військової операції”», — резюмував путін.

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Теги: Росія, війна
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