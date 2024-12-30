У Луцьку 22 січня тимчасово обмежать рух транспорту центром міста
Сьогодні, 17:41
З нагоди Дня Соборності України відбудеться акція «Ланцюг єднання».
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"З метою належного відзначення Дня Соборності України, традиційно, Луцьк долучиться до акції «Ланцюг єднання».
Захід відбудеться 22 січня 2025 року на Театральному майдані о 13:00 та на площі Злуки – о 14:00.
Під час пішої ходи буде тимчасове обмеження руху транспорту за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – площа Злуки з 13:00 до 15:00 на перетині вулиці Лесі Українки з вулицею Кривий Вал та з вулицею Сенаторки Левчанівської", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"З метою належного відзначення Дня Соборності України, традиційно, Луцьк долучиться до акції «Ланцюг єднання».
Захід відбудеться 22 січня 2025 року на Театральному майдані о 13:00 та на площі Злуки – о 14:00.
Під час пішої ходи буде тимчасове обмеження руху транспорту за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – площа Злуки з 13:00 до 15:00 на перетині вулиці Лесі Українки з вулицею Кривий Вал та з вулицею Сенаторки Левчанівської", - йдеться в повідомленні.
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