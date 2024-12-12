На Волині затримали двох чоловіків, які хотіли перетнути кордон
Сьогодні, 16:51
На Волині затримали двох громадян, які планували незаконно перетнути держкордон.
Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.
Сьогодні вночі на території контрольованого прикордонного району на Ковельщині військовослужбовцями Волинського загону були затримані 32-річний мешканець Кропивницького та 38-річний житель Дніпра.
Чоловіки їхали в автомобілі «Мерседес» під керуванням уродженця Камінь-Каширського району. Під час перевірки документів громадяни не змогли пояснити правоохоронцям мету свого перебування у прикордонні. Згодом прикордонники з'ясували, що чоловіки прямували до кордону, який збиралися незаконно перетнути.
«Мандрівників» доставили до прикордонного підрозділу для складання відносно них адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП.
У діях водія – 28-річного волинянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України. Про цей випадок прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.
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Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.
Сьогодні вночі на території контрольованого прикордонного району на Ковельщині військовослужбовцями Волинського загону були затримані 32-річний мешканець Кропивницького та 38-річний житель Дніпра.
Чоловіки їхали в автомобілі «Мерседес» під керуванням уродженця Камінь-Каширського району. Під час перевірки документів громадяни не змогли пояснити правоохоронцям мету свого перебування у прикордонні. Згодом прикордонники з'ясували, що чоловіки прямували до кордону, який збиралися незаконно перетнути.
«Мандрівників» доставили до прикордонного підрозділу для складання відносно них адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП.
У діях водія – 28-річного волинянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України. Про цей випадок прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.
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