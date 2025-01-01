Попри заборону у Луцьку продовжують працювати кальянні

підпадає під абсолютну заборону, а також є стимулюванням продажу тютюнових виробів.



Такому рішенню передувала довга судова тяганина. Все почалося, коли Держпродспоживслужба Києва оштрафувала один із ресторанів столиці на 120 тисяч гривень за те, що там робили кальяни для гостей, адже це — заборонено законом.



Заклад був незгідний зі штрафом, оскаржив це рішення та навіть виграв у першій і другій інстанціях. Однак Касаційний адміністративний суд Верховного Суду



Але у рестораціях Луцька та інших населених пунктів Волинської області активно продовжують надавати послуги з приготування кальянів. Журналісти ВолиньPost вирішили з'ясувати, чи справді курити кальян в закладі незаконно і хто несе відповідальність за порушення цієї норми?



Що кажуть юристи?

То виходить, що така послуга як "кальян" узагалі зникне з законного ринку послуг у рестораціях? Щоб відповісти на це запитання, ми поспілкувалися з луцьким адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання "Юридична компанія "O.Legis" Олегом Огородником.



– То використовувати кальяни у закладах ресторанного господарства і справді незаконно?



– Так, адже Верховна Рада України ще у липні 2022 року, прийнявши зміни до ст. 13 та ст. 16 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". Тоді був встановлений доволі вичерпний перелік місць, де заборонено вживати та пропагувати будь-яким чином тютюнопаління, а також стимулювати продаж тютюну. Йдеться, у тому числі й про кальяни.



Верховний суд просто це вже як слід розтлумачив та пояснив у конкретній справі, створивши судову практику, яку, без сумніву, тепер масово використовуватимуть контролюючі державні органи. Однак із часом у якійсь іншій справі той же самий Верховний Суд може змінити свою думку і практику, тому зараз це так, а через рік часу може бути інакше.



– В законі йдеться, що заборона діє на куріння кальяну у закладах ресторанного господарства. Але що це? Чи входять сюди спеціалізовані кальянні клуби?



– Ресторанне господарство, якщо коротко і без зайвих формалізмів, — це визначенні підзаконними нормативно-правовими актами місця, де вам надають послуги з метою задоволення потреб у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього. Якщо геть коротко — це ресторани, кафе, бари, їдальні, чайні тощо. Детальний перелік усього, що належить до ресторанних господарств можна знайти у списку ДСТУ 4281:2004, а також у "Правилах роботи закладів ресторанного господарства".



Хочу звернути увагу, що заборона поширюється саме на приміщення ресторанного господарства. Відповідно до розуміння вищезазначеного Закону, приміщення — це будь-який простір, що має дах та обмежений двома або більше стінами чи перегородками, незалежно від матеріалу, з якого створено дах, стіни або перегородки, та незалежно від того, чи є конструкція постійною, чи тимчасовою.



Таким чином, якщо ресторанному господарству вдасться якимось чином зробити місце для кальяну на відкритому просторі (без даху і стін), то це не буде порушенням законодавства. Але тоді, аби ще й уникнути відповідальності за "стимулювання продажу тютюну" в розумінні рішення Верховного суду, рестораторам навіть таке відкрите місце потрібно буде буквально перетворити на закритий кальянний клуб, де можна буде продавати лише кальян без супровідного меню їжі та напоїв. Сподіваюсь, я щойно нікому не підказав, як обійти заборону.



Олег Огородник

Що про заборону говорять у рестораціях міста?

За даними з відкритих джерел у Луцьку є з півтора десятка закладів, де гості можуть замовити кальяни.



Ми намагалися поспілкуватися з найвідомішими рестораціями, аби дізнатися їхню думку щодо нових заборон. Це, зокрема, MOJO, Skybar Family, Kraft 13, Hubble Bubble.



Однак в жодному із закладів отримати якусь інформацію нам не вдалося. Десь одразу відмовилися будь-що коментувати, десь — ігнорували, а десь — обіцяли передзвонити й не передзвонили.



Як карають власників ресторацій?

Які штрафи загрожують рестораторам, що використовують кальяни у своїх закладах? Розібратися у цьому нам допомогла Тетяна Гвоздецька — головна спеціалістка сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби у Волинській області.



За її словами, в Україні діє заборона на кальяни у закладах ресторанного господарства та існує відповідальність за це правопорушення. Але в період воєнного стану Держпродспоживслужба, яка є контролюючим органом у цьому питанні, не проводить планові перевірки — а лише за зверненням споживачів. У 2024 році таких скарг від громадян (йдеться саме про використання кальянів у рестораціях) на Волині не було. А відповідно - нікого не оштрафували.



– Які штрафи за використання кальянів діють на власників закладів?



– За те, що у його закладі курять кальян, власнику доведеться заплатити 3 000 гривень. За повторне порушення впродовж року — 15 000 гривень.



Крім того, за стимулюванням продажу тютюнових виробів штраф становить 30 000 гривень, а за повторне порушення протягом року — вже 50 000 гривень за кожен факт продажу.



– Чи вплине рішення Верховного Суду на вашу роботу?



Для нас рішення Верховного Суду має лише позитивний вплив. Адже будь-який інший суд у справах про стимулювання продажу тютюнових виробів звертатиме увагу на цю судову практику. І саме тепер, саме цією ухвалою ВС, ми можемо доводити це стимулювання.



Висновок

Приготування кальянів у закладах ресторанного господарства в Україні офіційно заборонено відповідно до чинного законодавства, а рішення Верховного Суду лише підтвердило цей факт, створивши юридичний прецедент для подібних справ.



Однак у період воєнного стану органи контролю, такі як Держпродспоживслужба, проводять перевірки лише за скаргами споживачів. Таким чином, якщо ніхто не звертається зі скаргою, заклади можуть уникнути покарання, навіть порушуючи закон.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями Верховний Суд України постановив , що приготування кальянів у закладах ресторанного господарства —, а також єТакому рішенню передувала довга судова тяганина. Все почалося, коли Держпродспоживслужба Києва оштрафувала один із ресторанів столиці на 120 тисяч гривень за те, що там робили кальяни для гостей, адже це — заборонено законом.Заклад був незгідний зі штрафом, оскаржив це рішення та навіть виграв у першій і другій інстанціях. Однак Касаційний адміністративний суд Верховного Суду переглянув цю справу та вирішив інакше . Феміда визначила, що кальяни у ресторанах таки підпадають під абсолютну заборону відповідно до чинного законодавства. Крім того, їхнє приготування стимулює продаж тютюнової продукції, навіть якщо немає ніякої реклами.Але у рестораціях Луцька та інших населених пунктів Волинської області активно продовжують надавати послуги з приготування кальянів. Журналістивирішили з'ясувати, чи справді курити кальян в закладі незаконно і хто несе відповідальність за порушення цієї норми?То виходить, що така послуга як "кальян" узагалі зникне з законного ринку послуг у рестораціях? Щоб відповісти на це запитання, ми поспілкувалися з луцьким адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання "Юридична компанія "O.Legis"– Так, адже Верховна Рада України ще у липні 2022 року, прийнявши зміни до ст. 13 та ст. 16 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". Тоді був встановлений доволі вичерпний перелік місць, де заборонено вживати та пропагувати будь-яким чином тютюнопаління, а також стимулювати продаж тютюну. Йдеться, у тому числі й про кальяни.Верховний суд просто це вже як слід розтлумачив та пояснив у конкретній справі, створивши судову практику, яку, без сумніву, тепер масово використовуватимуть контролюючі державні органи. Однак із часом у якійсь іншій справі той же самий Верховний Суд може змінити свою думку і практику, тому зараз це так, а через рік часу може бути інакше.– Ресторанне господарство, якщо коротко і без зайвих формалізмів, — це визначенні підзаконними нормативно-правовими актами місця, де вам надають послуги з метою задоволення потреб у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього. Якщо геть коротко — це ресторани, кафе, бари, їдальні, чайні тощо. Детальний перелік усього, що належить до ресторанних господарств можна знайти у списку ДСТУ 4281:2004, а також у "Правилах роботи закладів ресторанного господарства".Хочу звернути увагу, що заборона поширюється саме на приміщення ресторанного господарства. Відповідно до розуміння вищезазначеного Закону, приміщення — це будь-який простір, що має дах та обмежений двома або більше стінами чи перегородками, незалежно від матеріалу, з якого створено дах, стіни або перегородки, та незалежно від того, чи є конструкція постійною, чи тимчасовою.Таким чином, якщо ресторанному господарству вдасться якимось чином зробити місце для кальяну на відкритому просторі (без даху і стін), то це не буде порушенням законодавства. Але тоді, аби ще й уникнути відповідальності за "стимулювання продажу тютюну" в розумінні рішення Верховного суду, рестораторам навіть таке відкрите місце потрібно буде буквально перетворити на закритий кальянний клуб, де можна буде продавати лише кальян без супровідного меню їжі та напоїв. Сподіваюсь, я щойно нікому не підказав, як обійти заборону.За даними з відкритих джерел у Луцьку є з півтора десятка закладів, де гості можуть замовити кальяни.Ми намагалися поспілкуватися з найвідомішими рестораціями, аби дізнатися їхню думку щодо нових заборон. Це, зокрема, MOJO, Skybar Family, Kraft 13, Hubble Bubble.Однак в жодному із закладів отримати якусь інформацію нам не вдалося. Десь одразу відмовилися будь-що коментувати, десь — ігнорували, а десь — обіцяли передзвонити й не передзвонили.Які штрафи загрожують рестораторам, що використовують кальяни у своїх закладах? Розібратися у цьому нам допомогла— головна спеціалістка сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби у Волинській області.За її словами, в Україні діє заборона на кальяни у закладах ресторанного господарства та існує відповідальність за це правопорушення. Але в період воєнного стану Держпродспоживслужба, яка є контролюючим органом у цьому питанні, не проводить планові перевірки — а лише за зверненням споживачів. У 2024 році таких скарг від громадян (йдеться саме про використання кальянів у рестораціях) на Волині не було. А відповідно - нікого не оштрафували.– За те, що у його закладі курять кальян, власнику доведеться заплатити 3 000 гривень. За повторне порушення впродовж року — 15 000 гривень.Крім того, за стимулюванням продажу тютюнових виробів штраф становить 30 000 гривень, а за повторне порушення протягом року — вже 50 000 гривень за кожен факт продажу.Для нас рішення Верховного Суду має лише позитивний вплив. Адже будь-який інший суд у справах про стимулювання продажу тютюнових виробів звертатиме увагу на цю судову практику. І саме тепер, саме цією ухвалою ВС, ми можемо доводити це стимулювання.Приготування кальянів у закладах ресторанного господарства в Україні офіційно заборонено відповідно до чинного законодавства, а рішення Верховного Суду лише підтвердило цей факт, створивши юридичний прецедент для подібних справ.Однак у період воєнного стану органи контролю, такі як Держпродспоживслужба, проводять перевірки лише за скаргами споживачів. Таким чином, якщо ніхто не звертається зі скаргою, заклади можуть уникнути покарання, навіть порушуючи закон.

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