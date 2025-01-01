Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Андрієм Фещенком

Андрієм Фещенком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 21 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Фещенка Андрія Сергійовича (07.01.1985 року народження), який загинув 17 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 січня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 21 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Фещенка Андрія Сергійовича (07.01.1985 року народження), який загинув 17 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Котлине Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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