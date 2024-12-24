Чому туристи довіряють організацію відпустки онлайн-турагенції АНЕКС Тур

АНЕКС Тур та переконалися в ефективності професійної організації подорожей.



Максимальний вибір реальних путівок від різних туроператорів

Кожен туроператор обирає пріоритетні країни та курорти, укладає партнерські угоди з конкретними готелями, страховими компаніями, авіакомпаніями, автоперевізниками. Умови та ціна путівок суттєво відрізняються. Часом різниця у вартості тижневого



Онлайн турагенція АНЕКС Тур пропонує тури від різних туроператорів. Клієнти отримують достовірну інформацію про актуальні ціни, час вильоту, описи та рейтинги готелів, відгуки туристів.



Найпопулярніші напрямки в каталозі онлайн-турагенції АНЕКС Тур:



Єгипет. Готелі різного класу в Ель-Гуні, Хургаді, Сахл Хашиш, Макаді-Бей, Сафеге. Готелі з живими кораловими рифами Марса-Алам, Шарм-ель-Шейха, Дахаба.

Туреччина. Найкращі готелі для екскурсій у Каппадокії та Стамбулі. Топові готелі все включено на всіх курортах Середземного та Егейського морів, від Ізміру на півночі до Аланії на півдні.

Курорти Середземного, Адріатичного та Іонічного морів: Хорватія, Чорногорія, Албанія, Греція, Кіпр, Іспанія, Туніс. Готелі з найвищими рейтингами на континентальних курортах і островах.

Екзотичні та футуристичні курорти. Мальдіви, Сейшели, Куба, Домінікана, Шрі-Ланка, Занзібар. Найкращі путівки до ОАЕ – Дубаї, Шарджа, Абу-Дабі, Фуджейра.



Взимку туристи обирають путівки на гірськолижні курорти Болгарії, Андорри, Лапландії. За умови раннього бронювання турів клієнти онлайн-турагенції АНЕКС тур отримують відпочинок у рейтингових готелях курортів з економією до 30-50% вартості путівок.



Путівки для пляжного та зимового відпочинку зручно купити онлайн

Клієнти онлайн турагенції АНЕКС Тур можуть перебувати у будь-якому населеному пункті України та Європи. Вся комунікація з туристами – дистанційна:



попередні консультації про курорти, готелі, номери, формат відпочинку;

продаж туристичних сертифікатів; сезонних, відмовних та гарячих турів;

путівок за програмами раннього бронювання;

оформлення та оплата бронювання номерів у готелях, авіаквитків, проїзду автобусом, ваучерів на груповий трансфер, страховок.

Авіакомпанії, страховики та готелі приймають квитки, поліси та ваучери з QR кодом, які клієнти онлайн-турагенції АНЕКС тур роздруковують самостійно. Для оформлення пляжних та зимових турів від клієнтів знадобляться якісні фотокопії закордонних паспортів.



Послуга персонального списку турів для клієнтів онлайн турагенції АНЕКС Тур

Персональний професійний підбір турів допомагає швидко вибрати найкращі путівки з урахуванням бюджету та формату відпустки. Онлайн-турагенція АНЕКС Тур враховує побажання клієнтів щодо оптимального аеропорту вильоту, типу пляжу, статусу готелю. Персональний список може пропонувати путівки до улюбленого курорту або в різні країни; з проживанням в готелях з аквапарками, домашніми рифами, спа-центрами; з відпочинком поблизу концертних майданчиків фестивалів, пляжів з Блакитними прапорами або античних пам'яток.



З моменту звернення до онлайн-турагенції АНЕКС Тур до повернення з відпустки на батьківщину туристи мають персональну інформаційну підтримку компетентної команди турагентів.



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