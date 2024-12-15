Впав з велосипеда та вдарився головою: на Волині на вулиці помер чоловік





Як стало відомо



Відомо, що загиблий із села Древині Іваничівської громади. Швидку викликали свідки події.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20-го січня поблизу Іваничівської лікарні 59-річному чоловіку стало зле і він помер.Як стало відомо БУГу з власних джерел, чоловік, 1966 року народження, впав з велосипеда та вдарився головою. Від отриманих травм він помер на вулиці.Відомо, що загиблий із села Древині Іваничівської громади. Швидку викликали свідки події.Деталі - згодом.

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