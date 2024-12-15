Впав з велосипеда та вдарився головою: на Волині на вулиці помер чоловік

Впав з велосипеда та вдарився головою: на Волині на вулиці помер чоловік
20-го січня поблизу Іваничівської лікарні 59-річному чоловіку стало зле і він помер.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, чоловік, 1966 року народження, впав з велосипеда та вдарився головою. Від отриманих травм він помер на вулиці.

Відомо, що загиблий із села Древині Іваничівської громади. Швидку викликали свідки події.

Деталі - згодом.

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Теги: Нововолинськ. велосипед, чоловік
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