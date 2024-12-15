Впав з велосипеда та вдарився головою: на Волині на вулиці помер чоловік
Сьогодні, 15:10
20-го січня поблизу Іваничівської лікарні 59-річному чоловіку стало зле і він помер.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, чоловік, 1966 року народження, впав з велосипеда та вдарився головою. Від отриманих травм він помер на вулиці.
Відомо, що загиблий із села Древині Іваничівської громади. Швидку викликали свідки події.
Деталі - згодом.
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Як стало відомо БУГу з власних джерел, чоловік, 1966 року народження, впав з велосипеда та вдарився головою. Від отриманих травм він помер на вулиці.
Відомо, що загиблий із села Древині Іваничівської громади. Швидку викликали свідки події.
Деталі - згодом.
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