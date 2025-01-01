Сніжитиме лише один день: якою буде погода на Волині цього тижня





Таку погоду зумовить антициклон, який охопив більшу частину Західної Європи, повідомили в обласному гідрометеоцентрі, пише



Зі слів синоптиків, температура вночі на Волині та у Луцьку становитиме від 3° морозу до 2⁰ тепла, вдень температура повітря прогріється до 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 20 по 25 січня синоптики на Волині прогнозують відносно теплу погоду з ранковими туманами і мокрим снігом, який прогнозують лише 22 січня.Таку погоду зумовить антициклон, який охопив більшу частину Західної Європи, повідомили в обласному гідрометеоцентрі, пише Суспільне Зі слів синоптиків, температура вночі на Волині та у Луцьку становитиме від 3° морозу до 2⁰ тепла, вдень температура повітря прогріється до 1-6° тепла.

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