Затримали генералів, яким закидають провал оборони Харківської області в травні 2024

Затримали генералів, яким закидають провал оборони Харківської області в травні 2024
Правоохоронці затримали колишніх командирів оперативно-тактичного угруповання «Харків», 125 окремої бригади територіальної оборони та 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади за підозрою у провалі оборони під час наступу російських військ у травні 2024 року.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Службі безпеки України, пише Громадське.

Раніше журналіст Юрій Бутусов казав, що ДБР планує оголошення підозри цим військовим, і називав їхні імена. Колишній командувач ОТУ «Харків» — це Юрій Галушкін, а колишній командир 125 бригади — це Артур Горбенко.

За даними слідства, Галушкін припустився помилки під час планування оборони Харківщини, зокрема, визначив позиції, які не відповідали можливостям його бригади, не уточнив напрямки атак росіян і не здійснив маневрів.

Крім того, він недооцінив можливості росіян, ставив завищені вимоги до своїх батальйонів і не обладнав інженерні загородження. Знаючи про підготовку російського наступу, він не мобілізував особовий склад.

Тим часом колишній командир 415 батальйону 23 бригади не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське і не обладнав місця для оборони. Також він не доповів командиру про результати бою, не запобіг самовільному залишенню позицію з боку його 12 підлеглих і проігнорував наказ повернути позиції.

Усе це призвело до захоплення частини території Харківщини, де досі тривають бої.

Фігурантів доставлять до Києва і повідомлять про підозру у недбалому ставленні військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). А екскомандир 415 батальйону 23 бригади також отримає підозру в організації самовільного залишення поля бою (ст. 429 ККУ) Їм усім загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування прориву на Харківщині

У травні 2024 року Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом прориву військами рф державного кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.

У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи їх «вкрапленням відвертої ІПСО». Крім того, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали «припинити інформаційні атаки» проти їхнього підрозділу.

«Хтось каже, що <ми> дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125 бригади там ніколи не було і не мало бути», — писали в бригаді.

Пізніше командир бригади Артур Горбенко повідомив, що йде з посади. Сам Горбенко не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

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Теги: Росія, війна
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