Затримали генералів, яким закидають провал оборони Харківської області в травні 2024





Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Службі безпеки України, пише



Раніше журналіст Юрій Бутусов казав, що ДБР планує оголошення підозри цим військовим, і називав їхні імена. Колишній командувач ОТУ «Харків» — це Юрій Галушкін, а колишній командир 125 бригади — це Артур Горбенко.



За даними слідства, Галушкін припустився помилки під час планування оборони Харківщини, зокрема, визначив позиції, які не відповідали можливостям його бригади, не уточнив напрямки атак росіян і не здійснив маневрів.



Крім того, він недооцінив можливості росіян, ставив завищені вимоги до своїх батальйонів і не обладнав інженерні загородження. Знаючи про підготовку російського наступу, він не мобілізував особовий склад.



Тим часом колишній командир 415 батальйону 23 бригади не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське і не обладнав місця для оборони. Також він не доповів командиру про результати бою, не запобіг самовільному залишенню позицію з боку його 12 підлеглих і проігнорував наказ повернути позиції.



Усе це призвело до захоплення частини території Харківщини, де досі тривають бої.



Фігурантів доставлять до Києва і повідомлять про підозру у недбалому ставленні військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). А екскомандир 415 батальйону 23 бригади також отримає підозру в організації самовільного залишення поля бою (ст. 429 ККУ) Їм усім загрожує до 10 років позбавлення волі.



Розслідування прориву на Харківщині



У травні 2024 року Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом прориву військами рф державного кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.



У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи їх «вкрапленням відвертої ІПСО». Крім того, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали «припинити інформаційні атаки» проти їхнього підрозділу.



«Хтось каже, що <ми> дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125 бригади там ніколи не було і не мало бути», — писали в бригаді.



Пізніше командир бригади Артур Горбенко повідомив, що йде з посади. Сам Горбенко не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці затримали колишніх командирів оперативно-тактичного угруповання «Харків», 125 окремої бригади територіальної оборони та 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади за підозрою у провалі оборони під час наступу російських військ у травні 2024 року.Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Службі безпеки України, пише Громадське Раніше журналістказав, що ДБР планує оголошення підозри цим військовим, і називав їхні імена. Колишній командувач ОТУ «Харків» — це, а колишній командир 125 бригади — цеЗа даними слідства, Галушкін припустився помилки під час планування оборони Харківщини, зокрема, визначив позиції, які не відповідали можливостям його бригади, не уточнив напрямки атак росіян і не здійснив маневрів.Крім того, він недооцінив можливості росіян, ставив завищені вимоги до своїх батальйонів і не обладнав інженерні загородження. Знаючи про підготовку російського наступу, він не мобілізував особовий склад.Тим часом колишній командир 415 батальйону 23 бригади не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське і не обладнав місця для оборони. Також він не доповів командиру про результати бою, не запобіг самовільному залишенню позицію з боку його 12 підлеглих і проігнорував наказ повернути позиції.Усе це призвело до захоплення частини території Харківщини, де досі тривають бої.Фігурантів доставлять до Києва і повідомлять про підозру у недбалому ставленні військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). А екскомандир 415 батальйону 23 бригади також отримає підозру в організації самовільного залишення поля бою (ст. 429 ККУ) Їм усім загрожує до 10 років позбавлення волі.У травні 2024 року Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом прориву військами рф державного кордону в Харківській області. Зокрема, у проваджені про самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби фігурувало командування 125 бригади.У самій бригаді заперечували відступ своїх підрозділів із займаних оборонних рубежів, називаючи їх «вкрапленням відвертої ІПСО». Крім того, після появи повідомлень у ЗМІ про відкриття проваджень щодо прориву на Харківщині військові бригади закликали «припинити інформаційні атаки» проти їхнього підрозділу.«Хтось каже, що <ми> дали можливість ворогу пройти до Вовчанська, хоча це зовсім інша смуга і підрозділів 125 бригади там ніколи не було і не мало бути», — писали в бригаді.Пізніше командир бригади Артур Горбенко повідомив, що йде з посади. Сам Горбенко не уточнив причину свого звільнення, однак зазначив, що продовжить службу в лавах Збройних сил України.

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