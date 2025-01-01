«Українська команда» передала 3 батальйону «Волинь» УДА військовий екскаватор: допоможе облаштовувати позиції
Сьогодні, 13:51
Волонтери «Української команди» передали 3 окремому батальйону «Волинь» Української добровольчої армії (УДА) військовий екскаватор для пришвидшення облаштування позицій.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Це перший компактний екскаватор на гусеничному ходу українського виробництва, який добре пристосований для риття окопів і облаштування позицій. Сподіваємось, він значно полегшить роботу наших захисників і убезпечить їх. Адже чим швидше і глибше вони "закопаються", тим більше життів буде збережено», - зазначили в «Українській команді».
Волонтери підкреслили, що бійці батальйону «Волинь» - надзвичайно вмотивовані та мужні хлопці, справжні патріоти.
«Для них протистояння з російськими окупантами почалося задовго до 2022 року. Вони стримують агресора з 2016 року. Пройшли найзапекліші бої на Донбасі. І з початку повномасштабного вторгнення також воюють переважно на донецькому та запорізькому напрямках», - розповіли в «Українській команді».
Раніше повідомлялося, що за тисячу днів повномасштабної війни «Українська команда» передала Силам оборони понад 2500 дронів, 200 літаків-камікадзе, 80 автівок, а також десятки «Старлінків», тепловізорів, станцій радіоелектронної боротьби та іншого спорядження.
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Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Це перший компактний екскаватор на гусеничному ходу українського виробництва, який добре пристосований для риття окопів і облаштування позицій. Сподіваємось, він значно полегшить роботу наших захисників і убезпечить їх. Адже чим швидше і глибше вони "закопаються", тим більше життів буде збережено», - зазначили в «Українській команді».
Волонтери підкреслили, що бійці батальйону «Волинь» - надзвичайно вмотивовані та мужні хлопці, справжні патріоти.
«Для них протистояння з російськими окупантами почалося задовго до 2022 року. Вони стримують агресора з 2016 року. Пройшли найзапекліші бої на Донбасі. І з початку повномасштабного вторгнення також воюють переважно на донецькому та запорізькому напрямках», - розповіли в «Українській команді».
Раніше повідомлялося, що за тисячу днів повномасштабної війни «Українська команда» передала Силам оборони понад 2500 дронів, 200 літаків-камікадзе, 80 автівок, а також десятки «Старлінків», тепловізорів, станцій радіоелектронної боротьби та іншого спорядження.
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