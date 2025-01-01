Затримання на Чорновола у Луцьку: викрили патрульного за переправлення осіб через кордон

Затримання на Чорновола у Луцьку: викрили патрульного за переправлення осіб через кордон
У неділю, 19 січня, в обласному центрі Волині відбувалися слідчо-оперативні дії на вулиці Чорновола.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з Національною поліцією.

З'ясувалося, що правоохоронці у протиправній діяльності викрили працівника Управління патрульної поліції у Волинській області.

Про це пише Аверс, посилаючись на Нацполіцію України.

"Заходи проводяться в рамках кримінальних проваджень розпочатих за статтею 332 та 369-2 ККУ. Це зловживання впливом та переправлення осіб через кордон. Розслідування проводить Служба безпеки України. Керівництво патрульної поліції сприяє розслідуванню, надає необхідну інформацію, аби надати правову оцінку діям працівника і притягнути до кримінальної відповідальності", - розповіла речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

Подробиці повідомлять згодом.

Журналісти ВолиньPost звернулися за коментрем до УПП у Волинській області. Там теж обіцяють прокоментувати ситуацію пізніше.

Затримання на Чорновола у Луцьку: викрили патрульного за переправлення осіб через кордон

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