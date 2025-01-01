Затримання на Чорновола у Луцьку: викрили патрульного за переправлення осіб через кордон





Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з Національною поліцією.



З'ясувалося, що правоохоронці у протиправній діяльності викрили працівника Управління патрульної поліції у Волинській області.



Про це пише Аверс, посилаючись на Нацполіцію України.



"Заходи проводяться в рамках кримінальних проваджень розпочатих за статтею 332 та 369-2 ККУ. Це зловживання впливом та переправлення осіб через кордон. Розслідування проводить Служба безпеки України. Керівництво патрульної поліції сприяє розслідуванню, надає необхідну інформацію, аби надати правову оцінку діям працівника і притягнути до кримінальної відповідальності", - розповіла речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.



Подробиці повідомлять згодом.



Журналісти ВолиньPost звернулися за коментрем до УПП у Волинській області. Там теж обіцяють прокоментувати ситуацію пізніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 19 січня, в обласному центрі Волині відбувалися слідчо-оперативні дії на вулиці Чорновола.Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з Національною поліцією.З'ясувалося, що правоохоронці у протиправній діяльності викрили працівника Управління патрульної поліції у Волинській області.Про це пише Аверс, посилаючись на Нацполіцію України."Заходи проводяться в рамках кримінальних проваджень розпочатих за статтею 332 та 369-2 ККУ. Це зловживання впливом та переправлення осіб через кордон. Розслідування проводить Служба безпеки України. Керівництво патрульної поліції сприяє розслідуванню, надає необхідну інформацію, аби надати правову оцінку діям працівника і притягнути до кримінальної відповідальності", - розповіла речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.Подробиці повідомлять згодом.Журналісти ВолиньPost звернулися за коментрем до УПП у Волинській області. Там теж обіцяють прокоментувати ситуацію пізніше.

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