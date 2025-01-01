Затримання на Чорновола у Луцьку: викрили патрульного за переправлення осіб через кордон
Сьогодні, 13:30
У неділю, 19 січня, в обласному центрі Волині відбувалися слідчо-оперативні дії на вулиці Чорновола.
Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з Національною поліцією.
З'ясувалося, що правоохоронці у протиправній діяльності викрили працівника Управління патрульної поліції у Волинській області.
Про це пише Аверс, посилаючись на Нацполіцію України.
"Заходи проводяться в рамках кримінальних проваджень розпочатих за статтею 332 та 369-2 ККУ. Це зловживання впливом та переправлення осіб через кордон. Розслідування проводить Служба безпеки України. Керівництво патрульної поліції сприяє розслідуванню, надає необхідну інформацію, аби надати правову оцінку діям працівника і притягнути до кримінальної відповідальності", - розповіла речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.
Подробиці повідомлять згодом.
Журналісти ВолиньPost звернулися за коментрем до УПП у Волинській області. Там теж обіцяють прокоментувати ситуацію пізніше.
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Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з Національною поліцією.
З'ясувалося, що правоохоронці у протиправній діяльності викрили працівника Управління патрульної поліції у Волинській області.
Про це пише Аверс, посилаючись на Нацполіцію України.
"Заходи проводяться в рамках кримінальних проваджень розпочатих за статтею 332 та 369-2 ККУ. Це зловживання впливом та переправлення осіб через кордон. Розслідування проводить Служба безпеки України. Керівництво патрульної поліції сприяє розслідуванню, надає необхідну інформацію, аби надати правову оцінку діям працівника і притягнути до кримінальної відповідальності", - розповіла речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.
Подробиці повідомлять згодом.
Журналісти ВолиньPost звернулися за коментрем до УПП у Волинській області. Там теж обіцяють прокоментувати ситуацію пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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