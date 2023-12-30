Може перебувати на вокзалах, автостанціях: на Волині розшукують безвісти зниклу 66-річну жінку

Може перебувати на вокзалах, автостанціях: на Волині розшукують безвісти зниклу 66-річну жінку
Поліцейські розшукують безвісти зниклу 66-річну ковельчанку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують безвісти зниклу жительку Ковеля Собчинську Людмилу Володимирівну, 21 серпня 1958 року народження.

Останній раз жінку бачили 18 грудня 2024 року, близько обіду, на автостанції у Володимирі. Вона сиділа на лавці поблизу місця відправки автобусів. Де перебуває зараз – невідомо.

Була одягнена: у синю куртку, чорні штани та чорну шапку.

Прикмети: невисокого зросту, повної тілобудови, волосся русяве, коротке.

При собі мала палицю бордового кольору та жіночу сумку чорного кольору.

Може перебувати на вокзалах, автостанціях.
Може перебувати на вокзалах, автостанціях: на Волині розшукують безвісти зниклу 66-річну жінку

"Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу ковельчанку, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, розшук, жінка
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