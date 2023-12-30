Може перебувати на вокзалах, автостанціях: на Волині розшукують безвісти зниклу 66-річну жінку

Поліцейські розшукують безвісти зниклу 66-річну ковельчанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують безвісти зниклу жительку Ковеля, 21 серпня 1958 року народження.Останній раз жінку бачили 18 грудня 2024 року, близько обіду, на автостанції у Володимирі. Вона сиділа на лавці поблизу місця відправки автобусів. Де перебуває зараз – невідомо.у синю куртку, чорні штани та чорну шапку.невисокого зросту, повної тілобудови, волосся русяве, коротке.При собі мала палицю бордового кольору та жіночу сумку чорного кольору.Може перебувати на вокзалах, автостанціях."Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу ковельчанку, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.