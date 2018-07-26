Після інавгурації Трамп хоче поговорити із путіним, - CNN

Обраний президентдоручив своїм помічникам організувати дзвінок із лідером Росіїу найближчі дні після інавгурації.Як пише CNN із посиланням на обізнані у цьому питанні джерела, темою розмови буде обговорення особистої зустрічі у найближчі місяці, щоб "спробувати покласти край війні в Україні".Оскільки раніше Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, він і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом урегулювання цього питання, у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.Зазначається, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з путіним кілька тижнів тому. Незрозуміло, чи остаточно визначена дата розмови.І як тільки Трамп вступить на посаду, представники США та Росії зможуть "серйозно почати" роботу над організацією особистої зустрічі.Раніше Трамп вже заявляв, що путін хоче зустрітися із ним і підготовка до зустрічі уже іде. Втім, жодної конкретики політик не озвучив.Тим часом Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і путіна, якщо ті попросять.Водночас, президент Українивважає, що Трамп і США загалом є сильнішими за путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні.20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду, в зв'язку з чим обговорюють можливі нові домовленості щодо припинення війни в Україні. Поки що конкретних дат переговорів українського і американського президентів, а також офіційного бачення того, яким буде мир, немає.