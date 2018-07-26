Після інавгурації Трамп хоче поговорити із путіним, - CNN
Сьогодні, 11:48
Обраний президент Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із лідером Росії володимиром путіним у найближчі дні після інавгурації.
Як пише CNN із посиланням на обізнані у цьому питанні джерела, темою розмови буде обговорення особистої зустрічі у найближчі місяці, щоб "спробувати покласти край війні в Україні".
Оскільки раніше Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, він і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом урегулювання цього питання, у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.
Зазначається, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з путіним кілька тижнів тому. Незрозуміло, чи остаточно визначена дата розмови.
І як тільки Трамп вступить на посаду, представники США та Росії зможуть "серйозно почати" роботу над організацією особистої зустрічі.
Раніше Трамп вже заявляв, що путін хоче зустрітися із ним і підготовка до зустрічі уже іде. Втім, жодної конкретики політик не озвучив.
Тим часом Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і путіна, якщо ті попросять.
Водночас, президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп і США загалом є сильнішими за путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні.
20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду, в зв'язку з чим обговорюють можливі нові домовленості щодо припинення війни в Україні. Поки що конкретних дат переговорів українського і американського президентів, а також офіційного бачення того, яким буде мир, немає.
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Як пише CNN із посиланням на обізнані у цьому питанні джерела, темою розмови буде обговорення особистої зустрічі у найближчі місяці, щоб "спробувати покласти край війні в Україні".
Оскільки раніше Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, він і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом урегулювання цього питання, у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.
Зазначається, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з путіним кілька тижнів тому. Незрозуміло, чи остаточно визначена дата розмови.
І як тільки Трамп вступить на посаду, представники США та Росії зможуть "серйозно почати" роботу над організацією особистої зустрічі.
Раніше Трамп вже заявляв, що путін хоче зустрітися із ним і підготовка до зустрічі уже іде. Втім, жодної конкретики політик не озвучив.
Тим часом Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і путіна, якщо ті попросять.
Водночас, президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп і США загалом є сильнішими за путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні.
20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду, в зв'язку з чим обговорюють можливі нові домовленості щодо припинення війни в Україні. Поки що конкретних дат переговорів українського і американського президентів, а також офіційного бачення того, яким буде мир, немає.
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