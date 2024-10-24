На Волині викрили 23-річну «закладчицю» та вилучили у неї психотропи
Сьогодні, 10:46
На Волині поліцейські викрили «закладчицю» та вилучили у неї психотропи.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські, в рамках опрацювання оперативної інформації, виявили у лісосмузі в селі Рованці розкладені «закладки» із вмістом психотропної речовини «Альфа PVP», загальною масою 115 г.
Оперативники встановили, що «закладки» розклала 23-річна жителька Луцького району.
Згодом, за місцем її проживання, поліцейські вилучили кристалічну речовину, схожу на «Альфа PVP» масою 230 г.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські, в рамках опрацювання оперативної інформації, виявили у лісосмузі в селі Рованці розкладені «закладки» із вмістом психотропної речовини «Альфа PVP», загальною масою 115 г.
Оперативники встановили, що «закладки» розклала 23-річна жителька Луцького району.
Згодом, за місцем її проживання, поліцейські вилучили кристалічну речовину, схожу на «Альфа PVP» масою 230 г.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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