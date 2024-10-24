На Волині викрили 23-річну «закладчицю» та вилучили у неї психотропи

На Волині поліцейські викрили «закладчицю» та вилучили у неї психотропи.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські, в рамках опрацювання оперативної інформації, виявили у лісосмузі в селі Рованці розкладені «закладки» із вмістом психотропної речовини «Альфа PVP», загальною масою 115 г.Оперативники встановили, що «закладки» розклала 23-річна жителька Луцького району.Згодом, за місцем її проживання, поліцейські вилучили кристалічну речовину, схожу на «Альфа PVP» масою 230 г.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Досудове розслідування триває.