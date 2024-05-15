Двоє жителів Київщини планували вбивство заступника Ляшка, - СБУ та Нацполіція

Двоє жителів Київщини планували вбивство заступника Ляшка, - СБУ та Нацполіція
СБУ та Нацполіція запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я.

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я. За результатами комплексних заходів було затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом.

Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником Міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби.

Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Двоє жителів Київщини планували вбивство заступника Ляшка, - СБУ та Нацполіція

Заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: заступник Ляшка, замах
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