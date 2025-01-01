На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Чипчерук

Олександра Олександровича Чипчерука, 03.10.1993 року народження.



Про це



"Загинув наш захисник під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Україну і кожного з нас", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого Героя прибуде на Турійщину завтра, 21 січня. Чин поховання буде проведено відразу по приїзді. Про час повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову у Турійській громаді велика втрата. Надійшло повідомлення про загибель військовослужбовця, жителя села Бобли,, 03.10.1993 року народження.Про це повідомили у громаді."Загинув наш захисник під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Україну і кожного з нас", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого Героя прибуде на Турійщину завтра, 21 січня. Чин поховання буде проведено відразу по приїзді. Про час повідомлять додатково.

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