На Донеччині поліг Герой з Волині Олександр Чипчерук
Сьогодні, 09:41
Знову у Турійській громаді велика втрата. Надійшло повідомлення про загибель військовослужбовця, жителя села Бобли, Олександра Олександровича Чипчерука, 03.10.1993 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"Загинув наш захисник під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Україну і кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого Героя прибуде на Турійщину завтра, 21 січня. Чин поховання буде проведено відразу по приїзді. Про час повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Загинув наш захисник під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба. Висловлюємо щире співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Україну і кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого Героя прибуде на Турійщину завтра, 21 січня. Чин поховання буде проведено відразу по приїзді. Про час повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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