Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні

Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні
Американський президент Дональд Трамп на мітингу напередодні інавгурації пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти старту Третьої світової війни.

Про це інформує ТСН.

"Я покладу кінець війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій, а ви собі уявити не можете, наскільки ми близькі до неї", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразового заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. При цьому він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити.

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Теги: війна з росією, Трамп
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