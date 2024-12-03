На Рівненщині учитель побив учня





Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає



«Департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку усіх обставин. Справа у мене на особистому контролі. Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші!», – написав він.



На його переконання, школа повинна бути територією безпеки для учнів, місцем знань, а не насильства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з ліцеїв на Рівненщині сталася неприпустима ситуація: у Вараській територіальній громаді учитель побив учня.Про це повідомив голова Рівненської ОВА, передає Комерсант український «Департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку усіх обставин. Справа у мене на особистому контролі. Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші!», – написав він.На його переконання, школа повинна бути територією безпеки для учнів, місцем знань, а не насильства.

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