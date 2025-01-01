Курс валют на 20 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США – 42,12 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,36 (+4 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,15 (+3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 січня. Після вихідних вартість долара зменшиться. Натомість вартість євро і злотого збільшиться.Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.Курс долара1 долар США – 42,12 (-5 коп.)Курс євро1 євро – 43,36 (+4 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,15 (+3 коп.)

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